Baykar Teknik Müdürü Bayraktar: "Bayraktar AKINCI TİHA'da 6 yapay zeka bilgisayarı bulunuyor"

KOCAELİ (AA) - Baykar Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar, Bayraktar AKINCI Taarruzi İnsansız Hava Aracı'nda (TİHA), 6 yapay zeka bilgisayarı bulunduğunu söyledi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi ve TÜBİTAK'ın iş birliğiyle 19-22 Şubat'ta TÜBİTAK Gebze Kampüsü'nde düzenlenen Ulusal Yapay Zeka Stratejisi Çalıştayı'na katılan Selçuk Bayraktar, Türkiye'nin ilk milli SİHA platformlarını geliştiren Baykar'ın, yapay zeka yol haritasını anlattı.

Çalıştayın son gününde bir sunum yapan Bayraktar, Baykar bünyesinde yapay zeka mühendislik ekipleriyle, makine öğrenmesi, sinyal, görüntü ve harita verisi işleme, görev ve rota planlama ile insan ve makine etkileşimi konularında çalışmaların devam ettiğini belirtti.

- "Elektronik harbe karşı çözümler geliştiriyoruz"

Bayraktar, onlarca Bayraktar TB2 SİHA’nın, aynı anda güvenle uçabilmesi için sistemi sürekli geliştirdiklerini vurgulayarak, şöyle konuştu:

"Bayraktar TB2 SİHA'lar filolar halinde uçuyor. Yani yurt içi ve dışında aynı anda onlarcası birden havada oluyor. Bunun için arka planda yönetilen ciddi bir ağ altyapısı var. İHA'ların en güvenli şekilde uçabilmeleri, en emniyetli görev parametrelerine ulaşabilmeleri için yapay zeka çalışmaları yapıyoruz. Ayrıca muharebe sahasında İHA'ların sensörleri elektronik harp unsurlarına ve karıştırmaya maruz kalıyor. Buna dair çözümler geliştiriyoruz."