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Baykar Teknik Müdürü Bayraktar: "Bayraktar AKINCI TİHA'da 6 yapay zeka bilgisayarı bulunuyor"

KOCAELİ HABERLERİ  | 22.02.2020 17:30 | Son Güncelleme

"Gelişmiş yapay zeka sistemi elde ettiği verileri işleyerek, karar verme özelliğine sahip olacak. İnsan gözüyle tespit edilemeyen kara hedeflerini tespit edebilecek olan bu yapay zeka sistemi Bayraktar AKINCI'nın daha etkin kullanımını sağlayacak"

KOCAELİ (AA) - Baykar Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar, Bayraktar AKINCI Taarruzi İnsansız Hava Aracı'nda (TİHA), 6 yapay zeka bilgisayarı bulunduğunu söyledi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi ve TÜBİTAK'ın iş birliğiyle 19-22 Şubat'ta TÜBİTAK Gebze Kampüsü'nde düzenlenen Ulusal Yapay Zeka Stratejisi Çalıştayı'na katılan Selçuk Bayraktar, Türkiye'nin ilk milli SİHA platformlarını geliştiren Baykar'ın, yapay zeka yol haritasını anlattı.

Çalıştayın son gününde bir sunum yapan Bayraktar, Baykar bünyesinde yapay zeka mühendislik ekipleriyle, makine öğrenmesi, sinyal, görüntü ve harita verisi işleme, görev ve rota planlama ile insan ve makine etkileşimi konularında çalışmaların devam ettiğini belirtti.

- "Elektronik harbe karşı çözümler geliştiriyoruz"

Bayraktar, onlarca Bayraktar TB2 SİHA’nın, aynı anda güvenle uçabilmesi için sistemi sürekli geliştirdiklerini vurgulayarak, şöyle konuştu:

"Bayraktar TB2 SİHA'lar filolar halinde uçuyor. Yani yurt içi ve dışında aynı anda onlarcası birden havada oluyor. Bunun için arka planda yönetilen ciddi bir ağ altyapısı var. İHA'ların en güvenli şekilde uçabilmeleri, en emniyetli görev parametrelerine ulaşabilmeleri için yapay zeka çalışmaları yapıyoruz. Ayrıca muharebe sahasında İHA'ların sensörleri elektronik harp unsurlarına ve karıştırmaya maruz kalıyor. Buna dair çözümler geliştiriyoruz."

Bayraktar, Türkiye'nin merakla beklediği ve 6 Aralık 2019'da ilk uçuşunu gerçekleştiren Bayraktar AKINCI TİHA'nın, içinde hava aracını uçuracak bilgisayarlar ve sistemler dışında çok çekirdekli 6 yapay zeka bilgisayarı bulunduğunu söyledi.

Baykar mühendisleri tarafından geliştirilen yapay zeka bilgisayarları sayesinde AKINCI TİHA'nın, gelişmiş rota ve görev planlama fonksiyonları yürütebildiğini anlatan Bayraktar, şunları kaydetti:

"Bayraktar AKINCI, bünyesindeki yapay zeka bilgisayarları vasıtasıyla sensörlerden ve uçak üzerinde bulunan kameralardan aldığı verileri kaydederek, bilgi toplayabilecek. Hiçbir dış sensöre veya Küresel Konumlama Sistemine (GPS) ihtiyaç duymadan hava aracının yatış, dikilme ve yönelme açılarını tespit edebilecek olan bu yapay zeka sistemi, aynı zamanda coğrafi bilgileri kullanılarak çevresel farkındalık sağlayacak. Gelişmiş yapay zeka sistemi elde ettiği verileri işleyerek, karar verme özelliğine sahip olacak. İnsan gözüyle tespit edilemeyen kara hedeflerini tespit edebilecek olan bu yapay zeka sistemi Bayraktar AKINCI’nın daha etkin kullanımını sağlayacak."

- "Türkiye'nin ilk milli uçan arabası Cezeri'

Bayraktar, ellerinde yaklaşık 200 bin saatlik uçuş verisi olduğunu belirtti.

Baykar bünyesinde geliştirilen Türkiye'nin ilk milli uçan arabası Cezeri'de de özel geliştirilen yapay zeka sistemlerinin kullanılacağına işaret eden Bayraktar, "Akıllı arabalardan bir sonraki adım uçan arabalar. Uçan araba aslında bir uçak. Ancak uçan arabalar katı havacılık sistematiğine dahil olmadan herkesin güvenle kullanabileceği bir sisteme sahip olacak." dedi.

"Türkiye yapay zekada nerede olmalı?" diye soran Selçuk Bayraktar, "Ufak girişimlerin de büyük veriye ve süper bilgisayarlara ulaşabilmesi gerekiyor. Bunun için Yapay Zeka Enstitüsüne büyük görev düşüyor. Özellikle niş ve yükselen trendlere odaklı bir şekilde faydalı olacağını düşünüyorum. Yeniden öğrenmektense, bildiğimiz kavramları kullanarak yeni bir bilimsel taban geliştirmemiz faydalı olacak. Büyük veriyi elinde tutan tekellerin kırılması." dedi.

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İnsansız Hava Aracı Kocaeli yapay zeka

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