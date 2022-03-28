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Baykar Teknoloji Lideri Bayraktar, insansız savaş uçağı Kızılelma'nın son halini paylaştı

28.03.2022 00:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Baykar Teknoloji Lideri Bayraktar, insansız savaş uçağı Kızılelma'nın son halini paylaştı

İSTANBUL (AA) - Baykar Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar, insansız savaş uçağı Kızılelma'nın kanadının takıldığını sosyal medya hesabından duyurdu.

Bayraktar, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Kızılelma'nın son halinin resimlerine de yer vererek şunları kaydetti:

"Pazar günü sülale boyu toplandık. AKINCI kareye sığmadı, maketi geldi. CEZERİ, isim babasının yaşadığı yer Diyarbakır'da. Ama KIZILELMA kanadını yeni takıp aramıza katılınca, hemen resim çekilelim dedik."

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