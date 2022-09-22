Baymak'tan güvenlik ve tasarruf için düzenli kombi bakımı önerisi

İSTANBUL (AA) - Baymak, kombi kullanıcılarının can güvenliğini sağlamanın yanı sıra beklenmedik sorunlarla karşılaşılmaması ve enerji tasarrufu için tüketicilerine düzenli kombi bakımı öneriyor.

Baymak açıklamasına göre, yaklaşan kış mevsimini sağlıklı bir şekilde geçirmek için başlayan hazırlıklar arasında en önemli kalemi ısınma oluşturuyor.

Türkiye'de özellikle konut ve küçük iş yerlerinin ısıtılmasında kombi kullanımı ilk sırada yer alıyor. Soğuk havalarda en çok ihtiyaç duyulan kombilerin bakımı ve kullanımı, can güvenliğinin yanı sıra bütçeler açısından da büyük önem taşıyor.

Yapılan araştırmalar, Türkiye'de kombi bakımının düzenli yapılmadığına işaret ediyor. Araştırmalara göre, her 3 kişiden sadece biri kombi bakımını her yıl yaptırıyor. Kombilerin düzenli bakımını yetkili servislere yaptırarak enerji tasarrufu sağlamak, kombilerin ömrünü uzatmak ve verimli ısınmak mümkün.

Yarım asrı aşkın köklü geçmişiyle Türkiye iklimlendirme sektörünün öncülerinden Baymak, "İşimiz sizi anlamak" mottosuyla tüm yetkili servislere tüketicilerinin beklenti ve ihtiyaçları doğrultusunda hizmet vermek üzere yol gösteriyor.

- "Kombi bakımını uzman yetkili servise yaptırın"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Baymak Satış Sonrası Hizmetler Müdürü Betül Başkır, ısı yalıtımı, cihaz seçimi ve kombi bakımıyla yüksek verim alınırken, enerji tasarrufu sağlanabileceğini belirtti.

Baymak yetkili servislerine Baymak'ın resmi internet sitesi üzerinden ulaşılabileceğini bildiren Başkır, "Hem kombinizin ömrünü uzatmak hem de tasarruf etmek için güvenilir yetkili servislerle çalışmanızı tavsiye ediyoruz. Baymak olarak en iyi hizmeti sunmak için eğitimlerle donatılmış ve Türkiye'nin her iline hizmet veren yaygın servis ağımızla ve 1.000'in üzerinde teknik personelimiz ile tüketicilerimizin her zaman yanındayız." ifadelerini kullandı.

Yetki belgesi olmayan kişilerin kombiye kesinlikle müdahale etmemesi gerektiğini aktaran Başkır, kombi bakımı yapan kişinin yetki belgesi olması gerektiğine dikkati çekti.

Baymak kombilerin bakımının cihazın durumuna göre değişiklik göstermekle birlikte ortalama 45 ila 1 saat arasında sürdüğünü bildiren Başkır, şunları kaydetti:

"Bakımı yapılmayan kombiler sadece yüksek enerji sarfiyatına neden olmakla kalmıyor, güvenlik riski de oluşturuyor. Kombinin periyodik bakımının yılda en az bir kez yetkili servis tarafından kış mevsimi öncesi veya sonunda olmak üzere yaptırılması gerekiyor. Senede bir kez yapılmasını tavsiye ettiğimiz periyodik bakım ile kombinin yoğun kullanım dönemi ortasında arızalanma ihtimali en aza indiriliyor. Bunun yanı sıra bakımı yapılmış bir cihaz, bakımı yapılmamış bir cihaza göre daha az yakıt tüketiyor. Bu sayede yakıt tasarrufu sağlanabiliyor. Kombi bakımlarının düzenli yapılması hem cihazınızın ömrünü uzatıyor hem de çevreyi ve bütçenizi koruyor."

