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Bayo resmen Samsunspor’da

Samsunspor, Gineli milli forvet Mohamed Bayo ile 4+1 yıllık sözleşme imzaladığını açıkladı.

Bayo resmen Samsunspor’da

Samsunspor, bu sezonun son transfer takviyesini forvet bölgesine yaptı.

RESMİ AÇIKLAMA GELDİ!

Bayo resmen Samsunspor’da 1

Kulüpten transferle alakalı yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK forması giyen Gineli milli forvet Mohamed Bayo ile 4+1 yıllık sözleşme imzalamıştır. 4 Haziran 1998 doğumlu Mohamed Bayo, futbol kariyerine Fransa’da Clermont altyapısında başladı. Kariyeri boyunca Clermont, Dunkerque, Lille, Le Havre, Antwerp ve Gaziantep FK formalarını giyen Bayo, güçlü fiziği ve golcü kimliğiyle ön plana çıktı. Gine Milli Takımı formasını da başarıyla terleten Mohamed Bayo’nun, tecrübesi ve hücum gücüyle takımımıza önemli katkılar sağlayacağına inanıyoruz. Mohamed Bayo’ya Büyük Samsunspor ailemize hoş geldin diyor, Atatürklü armamız altında başarılarla dolu bir dönem diliyoruz" ifadeleri kullanıldı.

Bayo, geçen sezonu Gaziantep FK’da kiralık geçirip 32 maçta 15 gol, 3 asist yapmıştı. Gine Milli Takımı’yla da 22 maça çıkan Bayo, 7 gol atma başarısı gösterdi. 28 yaşındaki ve 1,88 boyundaki Gineli santrfor, Marius Mouandilmadji ve Fatih Kaya ile birlikte Samsunspor’un ileri hattında görev yapacak.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Burak Kavuncu tarafından yayına alınmıştır

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