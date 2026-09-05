Derbide dikkat çeken an! Herkes o futbolcuyu konuşuyor

Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinde gol düellosu yaşanıyor. Skriniar'ın 26. dakikada attığı gole Rıdvan Yılmaz 38. dakikada karşılık verdi ve skor 1-1'e geldi.

SKRINIAR FENERBAHÇE'Yİ ÖNE GEÇİRDİ

Kadıköy'deki derbide ilk gol Fenerbahçe'den geldi. Sarı-lacivertliler, 26. dakikada Skriniar'ın kaydettiği golle Beşiktaş karşısında 1-0 öne geçti.

BEŞİKTAŞ'TAN HIZLI CEVAP

Fenerbahçe'nin üstünlüğü uzun sürmedi. Beşiktaş, 38. dakikada Rıdvan Yılmaz'ın attığı golle skoru 1-1'e getirdi.

RIDVAN YILMAZ SAHNEDE

Beşiktaş'ın milli futbolcusu Rıdvan Yılmaz, attığı golle takımını derbide yeniden oyuna ortak etti. Fenerbahçe-Beşiktaş maçının ilk yarısında rakip ceza sahasında topla en fazla buluşan oyuncu olan Rıdvan Yılmaz (4), Süper Lig'de 1636 gün (14 Mart 2022; vs Galatasaray) sonra ilk golünü kaydetti.

SON İKİ GOLÜ DE DEPLASMANDA

Rıdvan Yılmaz'ın Süper Lig'deki son iki golünü de deplasmanda kaydetmesi dikkat çekti.

Rıdvan Yılmaz, Süper Lig'deki bir önceki golünü 2022 yılında Galatasaray deplasmanında kaydetmişti.

Milli futbolcu, yıllar sonra ligdeki gol hasretini yine İstanbul'da, bu kez Fenerbahçe deplasmanında sonlandırdı.

DERBİLERİ SEVİYOR

Rıdvan Yılmaz'ın Süper Lig'deki son iki golü:

2022: Galatasaray (D)

2026: Fenerbahçe (D)

Skriniar ve Rıdvan Yılmaz'ın karşılıklı golleriyle Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinde skor 1-1'e geldi.