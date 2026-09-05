SPOR

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Beşiktaş

Derbide dikkat çeken an! Herkes o futbolcuyu konuşuyor

Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinde gol düellosu yaşanıyor. Skriniar'ın golüne Rıdvan Yılmaz cevap verirken, Kadıköy'de skor eşitlendi. Rıdvan Yılmaz'ın golü bir başka anlamda da değer kazandı.

Derbide dikkat çeken an! Herkes o futbolcuyu konuşuyor
Burak Kavuncu

Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinde gol düellosu yaşanıyor. Skriniar'ın 26. dakikada attığı gole Rıdvan Yılmaz 38. dakikada karşılık verdi ve skor 1-1'e geldi.

SKRINIAR FENERBAHÇE'Yİ ÖNE GEÇİRDİ

Derbide dikkat çeken an! Herkes o futbolcuyu konuşuyor 1

Kadıköy'deki derbide ilk gol Fenerbahçe'den geldi. Sarı-lacivertliler, 26. dakikada Skriniar'ın kaydettiği golle Beşiktaş karşısında 1-0 öne geçti.

BEŞİKTAŞ'TAN HIZLI CEVAP

Derbide dikkat çeken an! Herkes o futbolcuyu konuşuyor 2

Fenerbahçe'nin üstünlüğü uzun sürmedi. Beşiktaş, 38. dakikada Rıdvan Yılmaz'ın attığı golle skoru 1-1'e getirdi.

RIDVAN YILMAZ SAHNEDE

Beşiktaş'ın milli futbolcusu Rıdvan Yılmaz, attığı golle takımını derbide yeniden oyuna ortak etti. Fenerbahçe-Beşiktaş maçının ilk yarısında rakip ceza sahasında topla en fazla buluşan oyuncu olan Rıdvan Yılmaz (4), Süper Lig'de 1636 gün (14 Mart 2022; vs Galatasaray) sonra ilk golünü kaydetti.

SON İKİ GOLÜ DE DEPLASMANDA

Rıdvan Yılmaz'ın Süper Lig'deki son iki golünü de deplasmanda kaydetmesi dikkat çekti.

Rıdvan Yılmaz, Süper Lig'deki bir önceki golünü 2022 yılında Galatasaray deplasmanında kaydetmişti.

Milli futbolcu, yıllar sonra ligdeki gol hasretini yine İstanbul'da, bu kez Fenerbahçe deplasmanında sonlandırdı.

DERBİLERİ SEVİYOR

Rıdvan Yılmaz'ın Süper Lig'deki son iki golü:

2022: Galatasaray (D)
2026: Fenerbahçe (D)

Skriniar ve Rıdvan Yılmaz'ın karşılıklı golleriyle Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinde skor 1-1'e geldi.

%0 FAİZLİ VE 3 AY TAKSİTLİ 25.000 TL NAKİT AVANS FIRSATI!

%0 FAİZLİ VE 3 AY TAKSİTLİ 25.000 TL NAKİT AVANS FIRSATI!

Günün Maçları

Tüm Maçlar
20:00 86'
Fenerbahçe Fenerbahçe
1 - 2
Beşiktaş Beşiktaş

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Acun Ilıcalı'nın ekibi Hull City'den Premier Lig'e müthiş başlangıç!Acun Ilıcalı'nın ekibi Hull City'den Premier Lig'e müthiş başlangıç!
Derbide beklenmedik sakatlık! Maça devam edemediDerbide beklenmedik sakatlık! Maça devam edemedi
Anahtar Kelimeler:
Rıdvan Yılmaz beşiktaş fenerbahçe gol
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Kahramanmaraş'taki okul saldırısı davasında tepki çeken karar!

Kahramanmaraş'taki okul saldırısı davasında tepki çeken karar!

Son seçimleri bilmişti! Dikkat çeken anket: İlk iki arasında büyük fark

Son seçimleri bilmişti! Dikkat çeken anket: İlk iki arasında büyük fark

(Özet) İstanbul Başakşehir - Galatasaray Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

(Özet) İstanbul Başakşehir - Galatasaray Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

Her şeyi bırakıp oto sanayide lokanta açtı! Uzun zaman sonra ortaya çıktı

Her şeyi bırakıp oto sanayide lokanta açtı! Uzun zaman sonra ortaya çıktı

Karar Resmi Gazete'de: İşte özelleştirme kapsamına alınan köprü ve otoyollar

Karar Resmi Gazete'de: İşte özelleştirme kapsamına alınan köprü ve otoyollar

150 bin TL maaş verip çalışan bulamıyorlar 'Beğenmiyorlar'

150 bin TL maaş verip çalışan bulamıyorlar 'Beğenmiyorlar'

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.