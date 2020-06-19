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Bayrak hassasiyeti için küçük Ceren'e, Kaymakam Keleş'ten tebrik

ANKARA HABERLERİ  | 19.06.2020 18:18 | Son Güncelleme

Bayrak hassasiyeti için küçük Ceren'e, Kaymakam Keleş'ten tebrik

Çubuk Kaymakamı Adem Keleş, fırtına sırasında Türk bayrağını yerde bırakmayan ve o anlara ilişkin görüntüleri sosyal medyada paylaşılan 9 yaşındaki Ceren Arık'ı makamında kabul etti.

Adem Keleş, ilçelerinde ikamet eden küçük çocuğun gösterdiği hassasiyetle örnek olduğunu belirtti. Ceren'in öğretmenlerini ve ailesini tebrik eden Keleş, şöyle konuştu:

"Vatanını, milletini ve bayrağını seven pırıl pırıl bir genç yetiştirdikleri için ailesine ve hocalarına çok teşekkür ediyorum. İçinden geçtiğimiz bu günlerde Ceren’in bu davranışı bizi çok mutlu etti, göğsümüzü kabarttı, çok kişiye de örnek oldu. Bayrağının ve vatanının kıymetini bilmeyen insanlara örnek olsun. Daha üçüncü sınıftaki çocuğumuz ‘Bayrak yere düşmez göklerde dalgalanır' diyerek koşa koşa bayrağımızı yerden aldı. En güzel yere koydu. Kendisine çok teşekkür ediyoruz. Kendisi artık benim kankim oldu."

Ceren Arık'a hediyeler de veren Kaymakam Keleş, "Eğitim süresince kendisiyle yakından ilgileneceğiz. Bir yıllık da yüzme havuzundan kızımızı ücretsiz yararlandıracağız. Ceren’i tanıdığıma çok memnun oldum." ifadelerini kullandı.

Ziyarette İlçe Milli Eğitim Müdürü Ali Can Kılıç, İlçe Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürü Seyda Topal ve judo antrenörü Ahmet Koçyiğit de eşlik etti.

İlçede 14 Haziran'da etkili olan fırtına nedeniyle bir Türk bayrağının yola düştüğünü evlerinin penceresinden görünce koşarak dışarı çıkan Ceren, bayrağı yerden alıp evine getirmişti. Ceren Arık'ın, cep telefonuyla çekilen görüntüleri sosyal medyada yoğun ilgi görmüştü.

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