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Bayrakları astılar, hep bir ağızdan İstiklal Marşı’nı okudular

KÜTAHYA HABERLERİ  | 23.04.2020 22:25 | Son Güncelleme

Kütahyalılar saat 21.00’de balkonlara çıkarak bayraklarını astılar ve hep ağızdan İstiklal Marşı’nı okudu.Korona virüs salgını nedeni ile bu yıl 23 Nisan’ı sosyal mesafeye uyarak kutlayan Kütahyalılar yapılan çağrılar sonrası tüm Türkiye’de olduğu gibi 21.00 ’de balkonlara çıkarak bayraklarını astılar ve hep bir ağızdan İstiklal Marşı’nı okudu.

Kütahyalılar saat 21.00’de balkonlara çıkarak bayraklarını astılar ve hep ağızdan İstiklal Marşı’nı okudu.
Korona virüs salgını nedeni ile bu yıl 23 Nisan’ı sosyal mesafeye uyarak kutlayan Kütahyalılar yapılan çağrılar sonrası tüm Türkiye’de olduğu gibi 21.00 ’de balkonlara çıkarak bayraklarını astılar ve hep bir ağızdan İstiklal Marşı’nı okudu. Yıldırım Beyazıt Mahallesi, Erdoğan Atasoy Caddesi sakinleri de yapılan çağrıya karşılıklı balkonlarına ve canlarına Türk bayrakları asarak etkinliğe katıldı. Dev Türk bayrağının altında İstiklal Marşı’nı okuyan vatandaşlar etkinlik sonrası alkışlar ile meclisin 100. yılını kutladı. Korona virüs nedeni ile bu yıl böyle olsa da önümüzdeki yıllarda daha coşku ile kutlayacaklarını söyleyen vatandaşlar yapılan etkinliğin birlik beraberliğimizin ne kadar güçlü olduğuna vurgu yaptılar.

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Kütahya Namaz Vakitleri 23 Nisan Perşembe

İmsak
04:33
Sabah
06:05
Öğle
13:03
İkindi
16:49
Akşam
19:52
Yatsı
21:18

Kütahya Nöbetçi Eczaneler23 Nisan Perşembe

Aksa Eczanesi
Merkez
Onur Eczanesi
Merkez
Emet Eczanesi
Emet
Derman Eczanesi
Gediz
Çınar Eczanesi
Simav
Çağla Eczanesi
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