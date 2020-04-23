Bayrakları astılar, hep bir ağızdan İstiklal Marşı’nı okudular

Kütahyalılar saat 21.00’de balkonlara çıkarak bayraklarını astılar ve hep ağızdan İstiklal Marşı’nı okudu.

Korona virüs salgını nedeni ile bu yıl 23 Nisan’ı sosyal mesafeye uyarak kutlayan Kütahyalılar yapılan çağrılar sonrası tüm Türkiye’de olduğu gibi 21.00 ’de balkonlara çıkarak bayraklarını astılar ve hep bir ağızdan İstiklal Marşı’nı okudu. Yıldırım Beyazıt Mahallesi, Erdoğan Atasoy Caddesi sakinleri de yapılan çağrıya karşılıklı balkonlarına ve canlarına Türk bayrakları asarak etkinliğe katıldı. Dev Türk bayrağının altında İstiklal Marşı’nı okuyan vatandaşlar etkinlik sonrası alkışlar ile meclisin 100. yılını kutladı. Korona virüs nedeni ile bu yıl böyle olsa da önümüzdeki yıllarda daha coşku ile kutlayacaklarını söyleyen vatandaşlar yapılan etkinliğin birlik beraberliğimizin ne kadar güçlü olduğuna vurgu yaptılar.

