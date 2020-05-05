YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İzmir
  4. Bayraklı Belediyesi binlerce vatandaşa ulaştı

Bayraklı Belediyesi binlerce vatandaşa ulaştı

İZMİR HABERLERİ  | 05.05.2020 10:36 | Son Güncelleme

Korona virüs salgını nedeniyle büyük bir hizmet seferberliği başlatan Bayraklı Belediyesi, ilk vakanın duyurulduğu 11 Mart’tan bu yana binlerce vatandaşa ulaştı.Bayraklı Belediyesi, 55 günde 5 bin 460 kişiye gıda ve erzak yardımında bulunurken, evinden çıkamayan bin 450 kişinin de alışverişini yaptı.

Korona virüs salgını nedeniyle büyük bir hizmet seferberliği başlatan Bayraklı Belediyesi, ilk vakanın duyurulduğu 11 Mart’tan bu yana binlerce vatandaşa ulaştı.
Bayraklı Belediyesi, 55 günde 5 bin 460 kişiye gıda ve erzak yardımında bulunurken, evinden çıkamayan bin 450 kişinin de alışverişini yaptı. Bu süreçte evde sağlık hizmetlerini de sürdüren Bayraklı Belediyesi, 167 vatandaşın ayağına gitti. Belediye, sokak hayvanlarını da unutmadı. Yaklaşık 2 ay içinde sokak hayvanları için 2 bin 340 kilogram kedi ve köpek maması dağıtıldı. Salgınla mücadele günlerinde ilçe sakinlerine desteklerini sürdüren Bayraklı Belediyesi, 11 Mart-4 Mayıs tarihleri arasında 78 bin 885 kişiye hijyen, temizlik malzemesi, maske ve dezenfektan dağıttı. Belediye, 65 yaş üstü ve kronik hastalığı bulunan bin 789, dar gelirli ve işini kaybetmiş 3 bin 671 vatandaşa da erzak yardımında bulundu. Kronik hastalar ve sokağa çıkmaları yasak olan 65 yaş üstü bin 450 vatandaşın ise market ve pazar alışverişleri yapılarak, ev ihtiyaçları karşılandı.

Binlerce kişi çağrı merkezini aradı
Sağlık İşleri Müdürlüğüne bağlı doktorlar, mart ayının ilk haftasından bu yana 167 hastaya evde bakım hizmeti verdi. Bu süreçte 548 sahipsiz can dostun tedavisini gerçekleştiren Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri de, 2 bin 340 kilogram mama dağıttı. Zabıta Müdürlüğü ekipleri ise fahiş fiyat ve stokçuluk konularında 320 iş yerinde denetim yaptı. Bayraklı Belediyesine 11 Mart-4 Mayıs tarihleri arasında telefon, Whatsapp veya internet yoluyla, 17 bin 751 kişi ulaştı. Binlerce talebe belediye kaynaklarından çözüm üretilirken, 7 bin 24 kişinin talebi ise VEFA Koordinasyon Merkezine yönlendirildi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Her yerde aranıyordu denizden cesedi çıktıHer yerde aranıyordu denizden cesedi çıktı
Cemevleriyle ilgili önemli karar! Cemevleriyle ilgili önemli karar!
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Sevgili gençler, 2020 mücadele ile geçiyor. Zorluklara millet olarak göğüs geriyoruz. Çok şükür başarımız ortada"

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Sevgili gençler, 2020 mücadele ile geçiyor. Zorluklara millet olarak göğüs geriyoruz. Çok şükür başarımız ortada"

Malatya’da bir mahallede daha karantina kaldırıldı

Malatya’da bir mahallede daha karantina kaldırıldı

Zincir marketin bölge sorumlusu zimmetine para geçirdiği iddiasıyla gözaltına alındı

Zincir marketin bölge sorumlusu zimmetine para geçirdiği iddiasıyla gözaltına alındı

İçişleri Bakanlığı’ndan şehirler arası giriş ve çıkış kısıtlaması uzatıldı

İçişleri Bakanlığı’ndan şehirler arası giriş ve çıkış kısıtlaması uzatıldı

Kumar oynarken yakalandılar, iki farklı suçtan ceza yediler

Kumar oynarken yakalandılar, iki farklı suçtan ceza yediler

Kaymakamlık kursunu başarıyla bitiren kaymakam adaylarının ataması yapıldı

Kaymakamlık kursunu başarıyla bitiren kaymakam adaylarının ataması yapıldı

İzmir Namaz Vakitleri 5 Mayıs Salı

İmsak
04:28
Sabah
06:03
Öğle
13:13
İkindi
17:02
Akşam
20:14
Yatsı
21:42

İzmir Nöbetçi Eczaneler 5 Mayıs Salı

Bahar Eczanesi
Aliaga
Yazal Eczanesi
Aliaga
Feza Eczanesi
Balcova
Mert Eczanesi
Balcova
Okur Eczanesi
Bayindir
Sıla Eczanesi
Bayrakli
Tepekule Eczanesi
Bayrakli
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

Biz Varız kampanyasında 85 bin gıda kolisi dağıtıldı

Biz Varız kampanyasında 85 bin gıda kolisi dağıtıldı

En çok tercih edilen tıraş makineleri

En çok tercih edilen tıraş makineleri

Askeri birlikte koronavirüs tedbirleri üst seviyede

Askeri birlikte koronavirüs tedbirleri üst seviyede

Nijerya ve Gana'dan 133 Türk vatandaşı İzmir'e getirildi

Nijerya ve Gana'dan 133 Türk vatandaşı İzmir'e getirildi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.