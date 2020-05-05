Bayraklı Belediyesi binlerce vatandaşa ulaştı

Korona virüs salgını nedeniyle büyük bir hizmet seferberliği başlatan Bayraklı Belediyesi, ilk vakanın duyurulduğu 11 Mart’tan bu yana binlerce vatandaşa ulaştı.

Bayraklı Belediyesi, 55 günde 5 bin 460 kişiye gıda ve erzak yardımında bulunurken, evinden çıkamayan bin 450 kişinin de alışverişini yaptı. Bu süreçte evde sağlık hizmetlerini de sürdüren Bayraklı Belediyesi, 167 vatandaşın ayağına gitti. Belediye, sokak hayvanlarını da unutmadı. Yaklaşık 2 ay içinde sokak hayvanları için 2 bin 340 kilogram kedi ve köpek maması dağıtıldı. Salgınla mücadele günlerinde ilçe sakinlerine desteklerini sürdüren Bayraklı Belediyesi, 11 Mart-4 Mayıs tarihleri arasında 78 bin 885 kişiye hijyen, temizlik malzemesi, maske ve dezenfektan dağıttı. Belediye, 65 yaş üstü ve kronik hastalığı bulunan bin 789, dar gelirli ve işini kaybetmiş 3 bin 671 vatandaşa da erzak yardımında bulundu. Kronik hastalar ve sokağa çıkmaları yasak olan 65 yaş üstü bin 450 vatandaşın ise market ve pazar alışverişleri yapılarak, ev ihtiyaçları karşılandı.