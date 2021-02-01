Bayraklı Belediyesinde en düşük maaş 5 bin 200 TL oldu

Bayraklı Belediyesi ile DİSK Genel-İş İzmir 6 No’lu Şubesi arasında, bin 270 işçiyi kapsayan toplu iş sözleşmesi düzenlenen törenle imzalanırken, imzalanan sözleşmeyle en düşük işçi maaşı 5 bin 200 liraya çıktı.

Bayraklı Belediyesi ve DİSK Genel İş İzmir 6 No’lu Şubesi temsilcileri arasında toplu iş sözleşmesi imzalandı. Tören, belediye hizmet binası önünde büyük coşku içinde gerçekleşti. Bin 270 çalışanı kapsayan sözleşmede en düşük işçi maaşı, ikramiyelerle birlikte 5 bin 200 TL olarak belirlendi. İmzaların atılmasıyla, atkılar aracılığıyla davul ve zurna eşliğinde halaylar çekildi.

"Başarılamaz, yapılamaz deniliyordu; ama yapıldığını herkese gösterdik"

Belediye çalışanlarının yoğun alkışları ve sloganlar eşliğinde DİSK atkısıyla konuşma yapan Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, "Yaptığımız tek iş ortak akıl çevresinde masaya oturuyoruz. Bunun dışında zihnimizin arkasında başka bir şey yok. Büyükşehirle, kamuyla, muhtarlarla, küsmüş bir yönetim yerine tamamını içine alan bir belediye arzuladık. Bunu da başardık. Büyükşehir belediyesi, Bayraklı’ya 140 milyon TL yatırım yaptı. Buradan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanımıza şükranlarımı sunuyorum. Bir kentin sorunlarını doğru tespit etmek için önce kadrolarınız olacak. Biz göreve geldiğimizde bunun için çalıştık. Bizim başkan yardımcısı, müdür değişikliklerimizin altında yatan tek neden de budur. Yaptıklarımız, yapacaklarımızın teminatı olarak algılansın istiyoruz. Bine yakın çalışan arkadaşımız tek yerden sözleşme yapacağına yedi müdürlük ayrı ayrı sözleşme yapıyordu. İlk işimiz bütün personelimizin sözleşmelerini insan kaynaklarına bağlamak oldu ve geldiğimiz günden itibaren bunun üzerinde çalıştık. 17 farklı maaş 60 statü vardı. En ağır işi yapan arkadaşlarımız en kötü ücretleri alarak çalışıyorlardı. Temizlik işçilerimize utanarak söylüyorum arıtma suyu, tuvalet kağıdı verilmemiş. Bu arkadaşlarımız belediyenin asıl çalışanları. Önceliğimiz onlar olmalı. Başarılamaz, yapılamaz deniliyordu; ama yapıldığını herkese gösterdik. Bu sözleşmeyle birlikte herkes eşit işe eşit ücret alacak. Esnek çalışma saatlerinin tamamını kaldırdık" diye konuştu.