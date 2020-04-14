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Bayraklı Belediyesinden vatandaşlara destek

İZMİR HABERLERİ  | 14.04.2020 12:14 | Son Güncelleme

İzmir’de Bayraklı Belediyesi, korona virüsü salgını sonrası 65 yaş üstü, kronik hastalığı bulunan ve dar gelirli vatandaşlar ile bu süreçte işten çıkarılan toplamda bin 666 kişiye erzak yardımında bulundu.

İzmir’de Bayraklı Belediyesi, korona virüsü salgını sonrası 65 yaş üstü, kronik hastalığı bulunan ve dar gelirli vatandaşlar ile bu süreçte işten çıkarılan toplamda bin 666 kişiye erzak yardımında bulundu. Belediye ayrıca, binlerce kişiye hijyen malzemesi dağıttı.
Salgınla mücadele dolayısıyla aldığı önlemleri hızla uygulamaya koyan Bayraklı Belediyesi, zor günlerde de vatandaşı yalnız bırakmadı. İlçe sakinlerinin mağdur olmaması için aralıksız hizmet veren belediye ekipleri, son bir ayda 12 bin 385 kişiye hijyen, temizlik malzemesi, maske ve dezenfektan dağıttı. Belediye, 65 yaş üstü ve kronik hastalığı bulunan 581, dar gelirli ve işini kaybetmiş bin 85 vatandaşa da erzak yardımında bulundu.
Kronik hastalar ve sokağa çıkmaları yasak olan 65 yaş üstü 581 vatandaşın ise market ve pazar alışverişleri yapılarak ev ihtiyaçları karşılandı. Ayrıca ekipler, geçtiğimiz hafta sonu 2 günlük süreyle ilan edilen sokağa çıkma yasağı dolayısıyla ilçe sakinlerine 5 bin 412 ekmek dağıttı.
Son bir ayda Sağlık İşleri Müdürlüğüne bağlı doktorlar, 90 hastaya evde bakım hizmeti verdi. Bu süreçte 109 sokak hayvanlarının tedavisini gerçekleştiren Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri de, bin 35 kilo mama dağıttı. Zabıta müdürlüğü ekipleri ise fahiş fiyat ve stokçuluk konularında işletmelere yaptığı denetimler kapsamında 137 iş yeri sahibine cezai işlem uyguladı. Bayraklı Belediyesi ayrıca, Mansuroğlu Mahallesi’ndeki 22 oda ve 77 kişi kapasiteli Nene Hatun Kız Öğrenci Yurdunu konaklamaları için sağlık çalışanlarının hizmetine sundu.
Öte yandan Bayraklı Belediyesi, 11 Mart - 13 Nisan tarihleri arasında; telefon, whatsapp veya internet yoluyla 9 bin 872 mesaj aldı. Belediye kaynaklarıyla 4 bin 422 kişinin taleplerine çözüm üretilirken, 3 bin 380 kişinin talebi ise, VEFA koordinasyon merkezine yönlendirildi.

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Kafkas Eczanesi
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