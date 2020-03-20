Bayraklı’da derslere ara yok, uzaktan eğitim başlıyor

İzmir’de Bayraklı Belediyesi, korono virüsü tehlikesi nedeniyle eğitime ara verilen BAYSEM’de uzaktan eğitimi başlatıyor. 940 ortaokul ve lise öğrencisinin eğitim gördüğü BAYSEM’de ilk dersin pazartesi günü gerçekleşeceği öğrenildi.

Geçtiğimiz günlerde yüz yüze eğitime geçici süreyle ara verip, öğrencilere 2 hafta boyunca uzaktan eğitim imkanı sağlanacağını duyuran Bayraklı Belediyesi AR-GE Müdürlüğü, uzaktan eğitim için deneme yayınlarını sürdürüyor. Bu kapsamda, eğitimciler tarafından hazırlanan haftalık ders programının, 23 Mart 2020 Pazartesi gününden itibaren uygulanmaya başlanacağı bildirildi.

Online eğitim kapsamında Bayraklı Belediyesi Sosyal Etkinlik Merkezi (BAYSEM)’nde kamera karşısına geçecek öğretmenler, bir bilgisayar programı sayesinde öğrencilere dersi anlatacak. Öğrencilerinde, kendi evlerindeki bilgisayarlarından internet aracılığıyla dersleri takip edebileceği, korona virüsü riskine karşı alınan önlemler kapsamında geliştirilen proje süresinin, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB)’nın alacağı kararlara göre belirleneceği belirtildi.

Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, "Alınan tedbirler çerçevesinde, eğitimlerini evlerinde sürdüren öğrencilerimize biz de BAYSEM öğretmenlerimizin vereceği uzaktan eğitim hizmetiyle katkıda bulunacağız. Öğretmenlerimiz BAYSEM’den eğitim verecek, öğrencilerimiz de evlerinden takip edecek. Bu kapsamda da hafta boyunca denemelerimizi yapıp, hazırlıklarımızı tamamladık. Her şey sağlıklı, aydınlık nesillerin yetişmesi, onların başarısı ve geleceği için" dedi.



