YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İzmir
  4. Bayraklı’da derslere ara yok, uzaktan eğitim başlıyor

Bayraklı’da derslere ara yok, uzaktan eğitim başlıyor

İZMİR HABERLERİ  | 20.03.2020 13:53 | Son Güncelleme

İzmir’de Bayraklı Belediyesi, korono virüsü tehlikesi nedeniyle eğitime ara verilen BAYSEM’de uzaktan eğitimi başlatıyor.

Bayraklı’da derslere ara yok, uzaktan eğitim başlıyor

İzmir’de Bayraklı Belediyesi, korono virüsü tehlikesi nedeniyle eğitime ara verilen BAYSEM’de uzaktan eğitimi başlatıyor. 940 ortaokul ve lise öğrencisinin eğitim gördüğü BAYSEM’de ilk dersin pazartesi günü gerçekleşeceği öğrenildi.
Geçtiğimiz günlerde yüz yüze eğitime geçici süreyle ara verip, öğrencilere 2 hafta boyunca uzaktan eğitim imkanı sağlanacağını duyuran Bayraklı Belediyesi AR-GE Müdürlüğü, uzaktan eğitim için deneme yayınlarını sürdürüyor. Bu kapsamda, eğitimciler tarafından hazırlanan haftalık ders programının, 23 Mart 2020 Pazartesi gününden itibaren uygulanmaya başlanacağı bildirildi.
Online eğitim kapsamında Bayraklı Belediyesi Sosyal Etkinlik Merkezi (BAYSEM)’nde kamera karşısına geçecek öğretmenler, bir bilgisayar programı sayesinde öğrencilere dersi anlatacak. Öğrencilerinde, kendi evlerindeki bilgisayarlarından internet aracılığıyla dersleri takip edebileceği, korona virüsü riskine karşı alınan önlemler kapsamında geliştirilen proje süresinin, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB)’nın alacağı kararlara göre belirleneceği belirtildi.
Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, "Alınan tedbirler çerçevesinde, eğitimlerini evlerinde sürdüren öğrencilerimize biz de BAYSEM öğretmenlerimizin vereceği uzaktan eğitim hizmetiyle katkıda bulunacağız. Öğretmenlerimiz BAYSEM’den eğitim verecek, öğrencilerimiz de evlerinden takip edecek. Bu kapsamda da hafta boyunca denemelerimizi yapıp, hazırlıklarımızı tamamladık. Her şey sağlıklı, aydınlık nesillerin yetişmesi, onların başarısı ve geleceği için" dedi.

Bayraklı’da derslere ara yok, uzaktan eğitim başlıyor

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER 'Virüslüyüm' diyen kadını umursamayıp ilişkiye girdi! Bakın sonucu ne oldu 'Virüslüyüm' diyen kadını umursamayıp ilişkiye girdi! Bakın sonucu ne oldu
İzmir'de panik anları! Kötü haber geldiİzmir'de panik anları! Kötü haber geldi

En Çok Okunan Yerel Haberler

Darıca Belediyesi taksileri dezenfekte ediyor

Darıca Belediyesi taksileri dezenfekte ediyor

Hisarcık Belediyesi’nden Korona virüs nedeniyle hasta ve yaşlılara ücretsiz servis hizmeti

Hisarcık Belediyesi’nden Korona virüs nedeniyle hasta ve yaşlılara ücretsiz servis hizmeti

Yunanistan "umudu kör etmeye" çalışıyor

Yunanistan "umudu kör etmeye" çalışıyor

Düzce'de öğrencilerden sağlık çalışanlarına moral videosu

Düzce'de öğrencilerden sağlık çalışanlarına moral videosu

Yüksekova Belediyesinden kanal açma çalışması

Yüksekova Belediyesinden kanal açma çalışması

Gaziantep’te aranan 86 şahıs yakalandı

Gaziantep’te aranan 86 şahıs yakalandı

İzmir Namaz Vakitleri 20 Mart Cuma

İmsak
05:46
Sabah
07:08
Öğle
13:24
İkindi
16:49
Akşam
19:30
Yatsı
20:46

İzmir Nöbetçi Eczaneler20 Mart Cuma

Hazal Eczanesi
Aliaga
Yeni Şakran Eczanesi
Aliaga
Başgöl Eczanesi
Balcova
Şifa Eczanesi
Balcova
Pınar Eczanesi
Bayindir
Bağdatoğlu Eczanesi
Bayrakli
Dost Eczanesi
Bayrakli
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Ödemiş'te dört kişi tarafından kaçırıldığı öne sürülen genç kız bulundu

Ödemiş'te dört kişi tarafından kaçırıldığı öne sürülen genç kız bulundu

İzmir'de panik anları! Kötü haber geldi

İzmir'de panik anları! Kötü haber geldi

Futbol: Süper Lig

Futbol: Süper Lig

Minibüsün Çarptığı İki Genç Kız Metrelerce İleriye Fırladı

Minibüsün Çarptığı İki Genç Kız Metrelerce İleriye Fırladı

Kaçırılan Pilotun Kardeşi İrfan Medet Akpınar: “bizim İçin Bayram Şimdi Başlayacak”

Kaçırılan Pilotun Kardeşi İrfan Medet Akpınar: “bizim İçin Bayram Şimdi Başlayacak”

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.