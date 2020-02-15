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Bayraklı’da “Dünya Öykü Günü” paneli

İZMİR HABERLERİ  | 15.02.2020 10:41 | Son Güncelleme

Bayraklı Belediyesi tarafından Dünya Öykü Günü dolayısıyla panel düzenlendi.

Bayraklı Belediyesi tarafından Dünya Öykü Günü dolayısıyla panel düzenlendi. Osmangazi Konferans Salonundaki etkinlik yoğun katılımla gerçekleşti.
Moderatörlüğünü Handan Gökçek’in yaptığı Dünya Öykü Günü Paneline, öykü yazarları Raşel Meseri, Duygu Özsüphandağ Yayman ve Polat Özlüoğlu konuşmacı olarak katıldı. Bayraklı Belediyesi yazarlık kursiyerlerinin yazdıkları öyküleri okumasıyla başlayan ve çok sayıda vatandaşın izlediği etkinlikte öykü yazarlığı, gerçeklik ve öykü arasındaki bağ ile insanlar üzerindeki etkinlikleri konuşuldu.
“Öykü yaşamın her şeyidir, yaşadıklarımızın toplamıdır” diyen Raşel Meseri, “Her gerçek bir öykü barındırır ancak her öykünün gerçek olması gerekmez. Öyküler, içine kurmaca girdiğinde insanları farklı şekillerde etkileyebilir ve bazen bize gerçekleri öğrenme imkanı tanır. Bu öğretici gücünün yanında geliştirme, bilgilendirme, eğlendirme ve dönüştürme gücü de vardır. Unutmayalım ki; her birimiz bir öykünün öznesiyiz” şeklinde konuştu.

“Öykünün kaynağı insandır”
Öykülerin gerçekliğinin kurmacayla ilgili olduğunu anlatan Polat Özlüoğlu ise “Herkes aynı şeyi görür ama yazarken farklı anlatır. Öyküler, dünyanın derdine, sıkıntısına, eğlencesine, acısına, tatlısına katlanmak için okuduğumuz yazılardır. Hayatımız boyunca çok fazla haber okuyoruz, çok fazla metinle karşılaşıyoruz ancak aklımızda kalmıyor, unutuyoruz. Ama öykülerdeki karakterler kalıcı oluyor. İnsanların hikayelerine ulaşmak için yazıyoruz. Öykünün kaynağı insandır ve insanların hayatlarından yola çıkarak bir şeyler anlatıyoruz. Okuyuculara düşünme, hayal kurma imkanı tanıyoruz” dedi.

“Hikaye kurmak, oyun kurmaktır”
İyi bir hikayenin, yazarında ve okurunda farklı hisler uyandırdığını ifade ederek, hikaye kurmanın oyun kurmak olduğunu dile getiren Duygu Özsüphandağ Yayman da “Hikayeler okurken zamanın hafiflediğini hissederiz. Hayaller kurarız. Yaşadığımız dünyadan, mekandan uzaklaşırız. Oyun oynadığımızda da hayaller kurarız. Oyunun içine girer, bulunduğumuz ortamdan çıkarız. Farklı karakterlere büründüğümüzü düşünürüz. Çocukları düşünün; hayaller kurarlar ve hikayede olduğu gibi kendilerine karakterler oluştururlar. Oyun da hikaye de, bizi alır, kendi dünyalarına, hikayelerine götürür. Bu nedenle aralarında paralel bir bağ vardır ve hikaye kurmak, oyun kurmaktır” diye konuştu.
Konuşmaların ardından CHP Bayraklı İlçe Başkanı Pınar Susmuş, yazarlara çiçek ve teşekkür plaketi takdim etti.

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