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Bayraklı’da israf değil, iyilik büyüyor

İZMİR HABERLERİ  | 01.08.2020 10:24 | Son Güncelleme

Bayraklı Belediyesinin, Gıda Kurtarma Derneği ve Fazla Gıda A.Ş.

Bayraklı Belediyesinin, Gıda Kurtarma Derneği ve Fazla Gıda A.Ş. ile yaptığı iş birliği, ilk meyvelerini vermeye başladı. Gıda israfının önlenmesi ve gıda firmalarından toplanan ürünlerin ihtiyaç sahiplerine ulaştırılması amacıyla hayata geçirilen proje kapsamında Bayraklılı ailelere süt, şeftali ve içecek dağıtıldı.
Bayraklı Belediyesi, geçtiğimiz aylarda Türkiye’de gıda israfını azaltma yönünde çalışmalar yürüten Gıda Kurtarma Derneği ve Fazla Gıda A.Ş. ile iş birliği anlaşması imzaladı. Anlaşma kapsamında, gıda işletmelerinin tüketilebilir fazla gıdalarının toplanması ve ihtiyaç sahiplerine ulaştırılması yönünde ortak çalışma kararı alındı. Projede ilk önemli adım, geçtiğimiz günlerde atıldı. Bayraklı Belediyesi Sosyal İşler Müdürlüğü ekipleri, Fazla Gıda aracılığıyla gelen 2 bin 520 adet 1,5 litrelik içecek ile bir ton 196 kilogram şeftaliyi ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırdı. Ayrıca Bayraklılı çocuklara da 14 bin 526 adet de 200 ml’lik süt dağıtıldı.

Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, "Bayraklı’da kimse yatağa aç girmeyecek dedik ve bu kapsamda var gücümüzle çalışıyoruz. Gıda Kurtarma Derneği ve Fazla Gıda Anonim Şirketi ile yaptığımız iş birliği sayesinde ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza ulaşıyoruz. Hedefimiz israfı önleyerek daha fazla ihtiyaç sahibine ulaşmak ve bu kapsamdaki desteklerimizi, yapılan iyilikleri büyütmek. Elimizden gelenin fazlasını yapacağız. İlerleyen süreçte kırtasiye, kıyafet ve eşya gibi ihtiyaçları da entegre edip, daha geniş kapsamlı bir çalışma yapmayı düşünüyoruz" dedi.

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