Bayraklı’da Kriz İcra Kurulu ilk kez toplandı

Hafta başında kriz belediyeciliği ile ilgili yönergeyi uygulamaya koyan Bayraklı Belediyesinde, 19 kişiden oluşan Kriz Yönetim İcra Kurulu, ilk toplantısını yaptı. Salgınla mücadelenin birkaç ay daha süreceğini belirten Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, “Meseleyi doğru tespit ederek, vatandaşın talebine hemen yanıt vermeliyiz. Acil durumda yardımların ulaştırılması için gerekirse makam aracımı da veririm. Önemli olan vatandaşın ihtiyacına yanıt verebilmek” dedi.

Bayraklı Belediyesinde geçtiğimiz günlerde uygulanmaya başlanan kriz belediyeciliği kapsamında mecliste grubu bulunan siyasi partilerden meclis üyeleri, bürokratlar, muhtarlar, sendika ve sivil toplum örgütleri temsilcilerinden oluşan Kriz İcra Kurulu, Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal başkanlığında bir araya geldi. Meclis toplantı salonunda kurul üyelerine seslenen Başkan Sandal, bürokratlarına tüm kamu kurumlarıyla koordineli çalışılması talimatını verdi.

İzmir genelinde virüsle mücadelede alınan tedbirlerin yerinde olduğunu belirten Sandal, “Salgınla yaklaşık 3 ay daha uğraşacağız gibi görünüyor. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanımız Tunç Soyer tarafından başlatılan kriz belediyeciliğini yönergeyle belediyemize uyarladık. Amacımız topyekün çalışarak, iş birliğini daha hızlı ve etkin sağlamak. Geldiğimiz noktada üzerimize düşeni yapıyoruz ve yapmaya da devam edeceğiz. İzmir’de tüm belediyeler de aynı çaba ve özveriyle görevlerini sürdürüyor. Bu toplumsal bir mesele ve buna birlikte çözüm üretmeliyiz. Konuyu siyasete bulaştırmamak lazım, çünkü konu sağlık. El ele verelim tek isteğimiz bu. Ayrıca tüm çalışmalarımızı gücümüz yettiğince belediye imkanlarıyla yürüteceğiz. Kredi almayacağız ve almamaya sonuna kadar direneceğiz. Burada önemli olan meseleyi doğru tespit ederek, fotoğrafı iyi çekmek. Bütçe performansından sapma yapmamız söz konusu değil. Bir yandan tüm çalışmalarımızı yürütürken, diğer yandan ödemelerimizi de yapabilmeliyiz” diye konuştu.