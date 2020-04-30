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Bayraklı’da Kriz İcra Kurulu ilk kez toplandı

İZMİR HABERLERİ  | 30.04.2020 10:57 | Son Güncelleme

Hafta başında kriz belediyeciliği ile ilgili yönergeyi uygulamaya koyan Bayraklı Belediyesinde, 19 kişiden oluşan Kriz Yönetim İcra Kurulu, ilk toplantısını yaptı.

Hafta başında kriz belediyeciliği ile ilgili yönergeyi uygulamaya koyan Bayraklı Belediyesinde, 19 kişiden oluşan Kriz Yönetim İcra Kurulu, ilk toplantısını yaptı. Salgınla mücadelenin birkaç ay daha süreceğini belirten Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, “Meseleyi doğru tespit ederek, vatandaşın talebine hemen yanıt vermeliyiz. Acil durumda yardımların ulaştırılması için gerekirse makam aracımı da veririm. Önemli olan vatandaşın ihtiyacına yanıt verebilmek” dedi.
Bayraklı Belediyesinde geçtiğimiz günlerde uygulanmaya başlanan kriz belediyeciliği kapsamında mecliste grubu bulunan siyasi partilerden meclis üyeleri, bürokratlar, muhtarlar, sendika ve sivil toplum örgütleri temsilcilerinden oluşan Kriz İcra Kurulu, Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal başkanlığında bir araya geldi. Meclis toplantı salonunda kurul üyelerine seslenen Başkan Sandal, bürokratlarına tüm kamu kurumlarıyla koordineli çalışılması talimatını verdi.
İzmir genelinde virüsle mücadelede alınan tedbirlerin yerinde olduğunu belirten Sandal, “Salgınla yaklaşık 3 ay daha uğraşacağız gibi görünüyor. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanımız Tunç Soyer tarafından başlatılan kriz belediyeciliğini yönergeyle belediyemize uyarladık. Amacımız topyekün çalışarak, iş birliğini daha hızlı ve etkin sağlamak. Geldiğimiz noktada üzerimize düşeni yapıyoruz ve yapmaya da devam edeceğiz. İzmir’de tüm belediyeler de aynı çaba ve özveriyle görevlerini sürdürüyor. Bu toplumsal bir mesele ve buna birlikte çözüm üretmeliyiz. Konuyu siyasete bulaştırmamak lazım, çünkü konu sağlık. El ele verelim tek isteğimiz bu. Ayrıca tüm çalışmalarımızı gücümüz yettiğince belediye imkanlarıyla yürüteceğiz. Kredi almayacağız ve almamaya sonuna kadar direneceğiz. Burada önemli olan meseleyi doğru tespit ederek, fotoğrafı iyi çekmek. Bütçe performansından sapma yapmamız söz konusu değil. Bir yandan tüm çalışmalarımızı yürütürken, diğer yandan ödemelerimizi de yapabilmeliyiz” diye konuştu.

“Makam aracımı da veririm”
Bu süreçte kaymakamlık ve ilçe sağlık müdürlüğünün tüm taleplerinin eksiksiz tamamlanmasını isteyen Sandal, “Eğer bizden talepte bulunulursa elimizden geleni yapmaya hazırız. Olağanüstü bir süreçten geçiyoruz. Vatandaşın talebi nedir, nasıl yanıt veririz, sonraki aşamada neler yapılmalı gibi konuları düşünmeliyiz. Size talimatımdır; bu zorlu süreçte hiçbir kamu kurumuyla çatışmadan görev yapılacak. Kaymakamlıktan, İlçe Sağlık Müdürlüğünden ne talep gelirse, kabul edilerek gereği yapılacak. Ayrıca bu süreçte nakdi yardım kabul etmiyoruz. Herhangi bir yardımda bulunmak isteyen hayırseverimiz, vereceği para değerinde erzak paketi alabilir ve paketlerin üzerine kendi ismini de yapıştırabilir, Kaymakamlığımızın ismi yazılı paketler de olabilir. Hepsini dağıtabiliriz. Burada önemli olan yaptığımız işin sürdürülebilir olması. İhtiyaç sahiplerine ulaşılması. Acil durumda gerek duyulursa ben makam aracımı da veririm. Yeter ki ihtiyaç sahibine ulaşılsın” dedi.

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