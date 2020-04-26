YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İzmir
  4. Bayraklı’da Ramazan dayanışması

Bayraklı’da Ramazan dayanışması

İZMİR HABERLERİ  | 26.04.2020 10:47 | Son Güncelleme

Ramazan ayında vatandaşların yanında olan Bayraklı Belediyesi ekipleri, ihtiyaç sahibi ailelere 4 çeşit yemekten oluşan Ramazan menüsü ulaştırılarak günde ortalama 500 kişiye yemek dağıtılıyor.Korona virüsü salgını dolayısıyla sosyal yardımlara hız veren Bayraklı Belediyesi, Ramazan ayının ilk gününden itibaren çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Bayraklı’da Ramazan dayanışması

Ramazan ayında vatandaşların yanında olan Bayraklı Belediyesi ekipleri, ihtiyaç sahibi ailelere 4 çeşit yemekten oluşan Ramazan menüsü ulaştırılarak günde ortalama 500 kişiye yemek dağıtılıyor.
Korona virüsü salgını dolayısıyla sosyal yardımlara hız veren Bayraklı Belediyesi, Ramazan ayının ilk gününden itibaren çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Gece gündüz ihtiyaç sahibi ailelere ulaşan ekipler, gıda kolisi ve Ramazan menüsü dağıtıyor. 4 çeşit yemekten oluşan Ramazan paketinde; çorba, 1 etli ana yemek, pilav ya da makarna, ekmek, su, hurma ve tatlı yer alıyor. Ramazan ayı boyunca devam edecek uygulama kapsamında her gün ortalama 150 haneyi ziyaret ederek, 500 kişiye ulaşan ekipler, toplamda 10 bin kişilik iftar paketi dağıtacağını bildirdi.
Öte yandan, ihtiyaç sahibi aileleri titizlikle belirleyerek, bu zor günlerde kimseyi incitmeden, kırmadan yardımlarını sürdüren belediye, dar gelirli ailelere ayrıca erzak kolileri dağıtmaya da devam ediyor.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Hepimiz tüketiyoruz ama... Yaz aylarına dikkat! Hepimiz tüketiyoruz ama... Yaz aylarına dikkat!
Cemevleriyle ilgili önemli karar! Cemevleriyle ilgili önemli karar!

En Çok Okunan Yerel Haberler

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından çocuklarını rehin alan babaya ilişkin açıklama:

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından çocuklarını rehin alan babaya ilişkin açıklama:

Kavşakta iki otomobil çarpıştı: 3 yaralı

Kavşakta iki otomobil çarpıştı: 3 yaralı

Nijerya ve Gana'dan 133 Türk vatandaşı İzmir'e getirildi

Nijerya ve Gana'dan 133 Türk vatandaşı İzmir'e getirildi

Hakkari’de 2 köy karantinaya alındı

Hakkari’de 2 köy karantinaya alındı

Çorum’da sobadan çıkan kıvılcım evi yaktı

Çorum’da sobadan çıkan kıvılcım evi yaktı

Büyükşehirden Sefa Yavuza vefa

Büyükşehirden Sefa Yavuza vefa

İzmir Namaz Vakitleri 26 Nisan Pazar

İmsak
04:42
Sabah
06:14
Öğle
13:14
İkindi
17:00
Akşam
20:05
Yatsı
21:30

İzmir Nöbetçi Eczaneler26 Nisan Pazar

Eylül Yılmaz Eczanesi
Aliaga
Yazal Eczanesi
Aliaga
Baltacı Eczanesi
Balcova
Ülkücan Eczanesi
Balcova
Pınar Eczanesi
Bayindir
Güvercin Eczanesi
Bayrakli
Nil Eczanesi
Bayrakli
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Ödemiş’te muhteşem polis konvoyu

Ödemiş’te muhteşem polis konvoyu

İzmir’de 23 Nisan coşkusu başladı

İzmir’de 23 Nisan coşkusu başladı

İzmir'de tartıştığı genci bıçakla öldüren kişi tutuklandı

İzmir'de tartıştığı genci bıçakla öldüren kişi tutuklandı

Zabıta gıda denetimini sürdürüyor

Zabıta gıda denetimini sürdürüyor

Ağır yaralanan Esat Beşok öldü

Ağır yaralanan Esat Beşok öldü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.