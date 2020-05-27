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Bayraklı’da ressamlardan uluslararası sanal sergi

İZMİR HABERLERİ  | 27.05.2020 09:50 | Son Güncelleme

Bayraklı Belediyesi Ressamlar Sokağı amatör sanatçılarından Halil Sezgin, korona virüs salgını nedeniyle evden yürüttüğü çalışmalarını internete taşıyarak, sanal resim sergisi açtı.

Bayraklı Belediyesi Ressamlar Sokağı amatör sanatçılarından Halil Sezgin, korona virüs salgını nedeniyle evden yürüttüğü çalışmalarını internete taşıyarak, sanal resim sergisi açtı. 17 il ve 6 ülkeden 70 sanatçının 150 resimle katıldığı sergi, www.resimcenneti.com internet adresi üzerinden 360 derece tur özelliğiyle ziyaret edilebiliyor.
Bayraklı Belediyesi Ressamlar Sokağı standında çalışmalarını sürdüren amatör ressam Halil Sezgin, yurt içi ve yurt dışından 70 amatör sanatçının katılımıyla internet üzerinden ziyaret edilebilen sanal sergi açtı. Yağlı boya ve akrilik 150 eserden oluşan sergiye, Türkiye’nin 17 ilinden, Bulgaristan, İran, Fransa, Azerbaycan ve KKTC’den katılım sağlandı.

Hayatın renkleri büyük ilgi gördü
Şu ana kadar yüzlerce ziyaretçinin gezdiği sergiyi amatör ressamların eserlerini tanıtmaya yönelik gönüllü olarak hazırladığını ve kısa sürede çok sayıda olumlu geri dönüş aldığını belirten Sezgin, “Kronik rahatsızlığımdan dolayı salgın süresince evde kalmam gerekiyordu. Bayraklı Belediyesi Ressamlar Sokağı ressamları olarak mayıs ayı içinde bir sergi planımız vardı. Grafik tasarım ve mimari projelere olan ilgimin avantajlarından da faydalanarak bilgisayar ortamında sahneleri üç boyutlu olarak hazırlayıp sanal sergi açtık. İzmir’de bir ilki gerçekleştirdik. Ziyaretçiler www.resimcenneti.com internet adresinden ’Hayatın renkleri’ adını verdiğimiz sanal sergimizi gezebilir ve beğendikleri eserleri satın alabilir” dedi.

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