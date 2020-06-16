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Bayraklı’da topyekûn temizlik

İZMİR HABERLERİ  | 16.06.2020 09:30 | Son Güncelleme

Bayraklı Belediyesi, ilçede temizlik seferberliği başlattı.

Bayraklı Belediyesi, ilçede temizlik seferberliği başlattı. Mansuroğlu Mahallesindeki çalışmalara katılan Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, uygulamanın 24 mahallenin tamamında yapılacağını vurguladı.
Bayraklı Belediyesi Temizlik, Zabıta, Park ve Bahçeler ile Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, ilçenin her köşesini baştan aşağı temizliyor. Salgın sürecinde mahallelerdeki çalışmalarını aralıksız sürdüren ekipler, bir yandan yol kenarlarındaki yabani otları tıraşlayıp süpürürken, bir yandan da modern araçlarla yolları ilaçlayıp dezenfekte ediyor. 24 mahallede devam edecek çalışmalar kapsamında, yol, kaldırım ve asfalt gibi ihtiyaçlar da giderilecek. Bugüne kadar rutin yapılan çalışmaların yanı sıra ilçenin her mahallesinin tamamen temizlenmesi amaçlanan uygulama sırasında, zabıta ekipleri de esnafa uyarılarda bulundu. Ekipler, cadde ve sokaklardaki kaldırım işgallerine son verilmesini, engelli yollarına park eden araçların kaldırılmasını istedi.

Her mahallede sürecek
Ekiplerin çalışmalarını yerinde inceleyen Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, “Temizlik seferberliğine Mansuroğlu Mahallemizden başladık. Ekiplerimiz her köşeyi baştan sona temizleyip dezenfekte ediyor. 24 mahallemizin tamamında aynı çalışmayı uygulayacağız. Bayraklı hepimizin” dedi.

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