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Bayraklı’da zabıta, pazarcılara eldiven ve broşür dağıttı

İZMİR HABERLERİ  | 26.03.2020 17:53 | Son Güncelleme

Korona virüsü salgınına karşı alınan önlemler kapsamında Bayraklı Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, pazar yerlerinde esnafa eldiven ve broşür dağıttı.Dünyayı saran korona virüsü tehdidine karşı önlemlerini alan Bayraklı Belediyesi, çalışmalarını pazar yerlerinde sürdürdü.

Bayraklı’da zabıta, pazarcılara eldiven ve broşür dağıttı

Korona virüsü salgınına karşı alınan önlemler kapsamında Bayraklı Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, pazar yerlerinde esnafa eldiven ve broşür dağıttı.
Dünyayı saran korona virüsü tehdidine karşı önlemlerini alan Bayraklı Belediyesi, çalışmalarını pazar yerlerinde sürdürdü. Zabıta müdürlüğü ekipleri, pazarda tezgah açan esnafa eldiven ve broşürler dağıtarak, korona virüsüne karşı uyardı. Ticaret Bakanlığının talimatları doğrultusunda esnafın dikkat etmesi gereken konuları da anonslarla duyuran ekipler, ürünlerin seçilmeden alınmasını ve tezgahlar arasında mümkün olduğunca geniş mesafe bırakılmasını istedi.
Hijyen kuralları kapsamında herkesin duyarlı olması gerektiği vurgulanan çalışmadan memnun olan esnaf ve vatandaşlar, tedbirlerin yerinde olduğunu belirterek, belediye personellerine teşekkür etti.
Pazarda tezgah açan ve alışverişe gelen herkesin korona virüsüne karşı tedbirli olmasını gerektiğini belirten Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, "Ekiplerimiz, pazar esnafına ve vatandaşlara eldiven ve broşür dağıtıyor. Gün içinde pazar yerlerinde hem denetimlerini yapıyor hem de esnafımızı ve vatandaşlarımızı uyarıyor" dedi.

Bayraklı’da zabıta, pazarcılara eldiven ve broşür dağıttı

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