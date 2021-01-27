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Bayraklı’daki tv vericileri kaldırılıyor

27.01.2021 13:00 | Son Güncelleme:
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Bayraklı’daki tv vericileri kaldırılıyor

Bayraklı Belediyesi Yapı Kontrol Müdürlüğü, vatandaşlardan gelen talepler doğrultusunda Cengizhan Mahallesi’ndeki televizyon vericilerini kaldırıyor.

Bayraklı Belediyesi Yapı Kontrol Müdürlüğü, vatandaşlardan gelen talepler doğrultusunda Cengizhan Mahallesi’ndeki televizyon vericilerini kaldırıyor. Arkeolojik sit alanı içindeki bölgede bulunan 4 verici, Kültür ve Turizm Bakanlığı İzmir 1 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu kararıyla faaliyetlerine son verecek.
İlçe sakinlerinin talep ve önerileri doğrultusunda Cengizhan Mahallesi’ndeki televizyon vericilerinin kaldırılmasıyla ilgili çalışma yürüten Bayraklı Belediyesi Yapı Kontrol Müdürlüğü ekiplerinin ilgili firmalarla yaptığı yazışmalar sonuç verdi. Radyo Televizyon Üst Kurulu İzin ve Tahsisler Dairesi Başkanlığı, bölgede uzun yıllardır bulunan vericilerin faaliyetlerinin durdurulmasına karar verdi. Kuruluşlar konuyla ilgili bilgilendirildi. Buna göre, karasal televizyon yayını yapma hakkı bulunan meskun haldeki 4 verici kulesinin faaliyetleri duracak ve bölgede bulunan vericiler kaldırılacak. Uygulama kapsamında 1. ve 3. derece arkeolojik sit alanı olan bölgede yaşayan vatandaşların da olumsuz etkilenmesinin önüne geçilecek. Vericiler, Müze Müdürlüğü ve Bayraklı Belediyesi’nin denetiminde kaldırılacak.

Bayraklı’nın çehresi değişecek
Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, "Uzun yıllardır bölgede yaşayan vatandaşlarımızın da talebi olan televizyon vericilerinin kaldırılmasıyla ilgili ekiplerimizin çalışmaları sonuç verdi. Aynı zamanda arkeolojik sit alanı olan bölgede, vatandaşlarımız artık daha rahat edecek. Bayraklı’nın çehresini güzelleştirerek, ilçe sakinlerimize hak ettikleri hizmeti sunmak için var gücümüzle çalışıyoruz" dedi.

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