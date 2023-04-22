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Bayraklı’dan 23 Nisan coşkusuna davet var

22.04.2023 11:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı hafta boyunca ilçenin 14 farklı mahallesinde birbirinden eğlenceli etkinliklerle kutlayan Bayraklı Belediyesi, 23 Nisan şöleninin finalini görkemli bir organizasyonla yapacak.

23 Nisan Pazar günü Bayraklı sahilinde saat 13.00’da başlayacak etkinliklerde DJ performansları, Hacivat-Karagöz gösterileri, spor etkinlikleri, turnuvalar, jonglör şovları, sihirbaz gösterileri ve sürpriz programlarla çocuklara eğlence dolu anlar yaşatılacak.

Kültürel ve sportif etkinliklerle 23 Nisan şenliklerinde binlerce çocuğu buluşturan Bayraklı Belediyesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamalarının finalini Bayraklı sahilindeki renkli etkinliklerle taçlandıracak. 7’den 70’e tüm ilçe sakinlerinin davet edildiği etkinlikler, renkli görüntülere sahne olacak. Kutlama programı çerçevesinde halk oyunları, jimnastik, bale, jonglör, sihirbaz ve çeşitli sahne gösterileri ile koro konserleri ile çocuklara eğlenceli anlar yaşatılacak. Sportif etkinliklerde ise halat çekme, çuval, penaltı ve basketbol atışları ile survivor yarışları düzenlenecek. Ayrıca soğuk heykeller, çizgi film kahramanlarından oluşan maskotlar da çocuklarla buluşacak, ikramlıklar dağıtılacak. Etkinliklerin finalinde Şef Uğur Sayın Batur’un yönetiminde Bayraklı Belediyesi Çocuk Korosu konser verecek.

“PAZAR GÜNÜ BAYRAKLI SAHİLİNDE BULUŞALIM”

Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, “23 Nisan coşkusunu hafta boyunca ilçemizin sokaklarında yaşadık. Çocuklarımızın heyecanına, mutluluğuna ortak olduk. Şimdi daha büyük bir programla 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamalarımızı taçlandıracağız. Tüm çocuklarımızı ve ailelerini 23 Nisan Pazar günü Bayraklı sahiline bekliyoruz” dedi.

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