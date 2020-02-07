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Bayraklı’dan depremzedelere yardım eli

İZMİR HABERLERİ  | 07.02.2020 09:41 | Son Güncelleme

Elazığ ve Malatya’da meydana gelen depremin ardından yardım kampanyası başlatan Bayraklı Belediyesi, toplanan malzemeleri bölgeye gönderilmek üzere İzmir Valiliğine teslim etti.

Elazığ ve Malatya’da meydana gelen depremin ardından yardım kampanyası başlatan Bayraklı Belediyesi, toplanan malzemeleri bölgeye gönderilmek üzere İzmir Valiliğine teslim etti. Afet bölgesi için hazırlanan yardım kolilerinde gıdadan battaniyeye, bebek bezinden elektrik sobasına kadar çeşitli malzemeler yer alıyor.
Bayraklı Belediyesi, 24 Ocak Cuma akşamı meydana gelen ve Elazığ ile Malatya’da etkili olan 6.8 büyüklüğündeki depremin ardından afetzedelere destek olmak için harekete geçti. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ile iletişime geçen Bayraklı Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü, hangi malzemelere ihtiyaç duyulduğunu belirledi. Müdürlük yetkilileri, daha sonra özel bir ekip kurarak ihtiyaçların temini için yardım kampanyası başlattı. Kampanyaya, ilçedeki sivil toplum kuruluşları ve vatandaşlar da büyük destek verdi. Toplanan gıda, giyim, kitap, oyuncak, battaniye, elektrik sobası gibi malzemeler kolilere yerleştirilerek tek tek numaralandırıldı. Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü ekipleri, hangi numaralı kolide hangi malzemenin bulunduğuna dair listeyle birlikte toplanan tüm malzemeleri, bölgeye gönderilmek üzere İzmir Valiliği İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğüne teslim etti.
Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, depremden zarar gören vatandaşlara destek olmak için seferber olan ilçe halkına teşekkür ederek, “Bayraklılı yurttaşlarımızla birlikte tüm deprem mağdurlarının acısını paylaşıyoruz. Hep birlikte dayanışmanın güzel bir örneğini gösterdik. Bir kez daha depremde yaşamlarını kaybedenlere rahmet diliyor, bölge halkına geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum” diye konuştu.

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