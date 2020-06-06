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Bayraklı’nın parkları baştan aşağı yenileniyor

İZMİR HABERLERİ  | 06.06.2020 10:36 | Son Güncelleme

İzmir’in Bayraklı ilçesinde, kent genelindeki tüm parklar baştan aşağıya yenilenirken, son 1 yılda ilçeye 8 yeni park kazandıran belediye 30 parkı da baştan aşağı değiştirdi.Korona virüsü salgını sürecinde de temel hizmetlerini aralıksız sürdüren Bayraklı Belediyesi, ilçeye modern görünümlü yeni parklar kazandırıyor.

İzmir’in Bayraklı ilçesinde, kent genelindeki tüm parklar baştan aşağıya yenilenirken, son 1 yılda ilçeye 8 yeni park kazandıran belediye 30 parkı da baştan aşağı değiştirdi.
Korona virüsü salgını sürecinde de temel hizmetlerini aralıksız sürdüren Bayraklı Belediyesi, ilçeye modern görünümlü yeni parklar kazandırıyor. Çalışmalar kapsamında Bayraklı Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü, çimlendirme, oyun grubu ve spor aletleri yenileme, kent mobilyaları yerleştirme, kauçuk serimi, bakım, onarım ve tadilat işlemleri yapıyor. Geçtiğimiz 1 yılda 8 parkı sıfırdan inşa eden ve 30 parkın da revizyon çalışmalarını tamamlayan belediye ekipleri, aynı zamanda park zeminleri ve yürüyüş yollarına 12 bin metrekarelik kauçuk döşedi.
Bu sürede 11 park yeni oyun gruplarıyla donatılırken, 6 parka da spor aleti takımı yerleştirildi ve 8 bin metrekarelik çimlendirme yapıldı. Ayrıca ilçenin parklarına 34 bin 287 fidan ve mevsimlik çiçek dikildi. Salgın süresince 262 park da dezenfekte edildi. İlçenin çeşitli mahallelerindeki 19 basketbol, 7 voleybol sahası ve tenis kortunun ise program dahilinde tamamen yenileneceği belirtildi.

Modern görünümlü parklar
Salgın sürecinde, Adalet Mahallesi Türker Aydın Sokak’ta bulunan park yenilenirken; oyun grupları, kent mobilyaları ve yeşil alan düzenlemeleri tamamlandı. Soğukkuyu Mahallesi’ndeki Ali Dinçer Parkı da baştan sona yeni görünüme kavuşturuldu. Yürüyüş yollarından, açık alan spor aletlerine, yeni oyun gruplarından park içindeki kafeteryaya kadar yeni bir sosyal donatı alanına dönüştürülen park, son rötuşların ardından hizmete açılacak. Manavkuyu Mahallesi’ndeki Mustafa Kemal Lisesi’nin yan tarafında bulunan yeşil alanda düzenleme çalışmalarını da tamamlayan ekipler, son olarak Gündüz Ökçün, Basri Kurtuluş ve Vedat Saatçiler parklarında da yenileme, bakım, onarım ve tadilat işlemleri yaptı.

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Aliaga
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Balcova
Ayşe Pınar Eczanesi
Balcova
Bayındır Eczanesi
Bayindir
Arda Işık Eczanesi
Bayrakli
Tepekule Eczanesi
Bayrakli
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