Bayraktar Kızılelma entegrasyon hattına girdi

İSTANBUL (AA) - Baykar tarafından milli ve özgün olarak geliştirilen insansız savaş uçağı Bayraktar Kızılelma'nın ilk prototipinin üretim geliştirme modeli entegrasyon hattına girdi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, muharebe sahasında oyun değiştirici olarak gösterilen ve performansıyla harp literatüründe köklü değişikliğe neden olan Bayraktar TB2 SİHA'ları geliştiren Baykar, muharip insansız savaş uçağı çalışmalarında önemli bir aşamayı geride bıraktı.

Bayraktar Kızılelma, gerçekleştireceği agresif manevralar ve gelişmiş yapay zeka ile gelecekte güvenlik güçlerinin muharebe sahasındaki en güçlü unsurları arasında yer alacak.

Baykar Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar, Baykar'ın yürüttüğü Muharip İnsansız Uçak Sistemi (MİUS) projesine Bayraktar Kızılelma adının verildiğini duyurdu.

Bayraktar Kızılelma kavramsal tasarım çalışmaları kamuoyuyla ilk kez 20 Temmuz 2021 tarihinde Kurban Bayramı'nın ilk gününde bayram hediyesi olarak paylaşılmıştı.

Kısa pistli gemilere iniş-kalkış kabiliyeti de yine ilk kez bu tarihte ilan edilmişti. Aradan geçen 8 ayın ardından Bayraktar Kızılelma, Özdemir Bayraktar Milli İHA Ar-Ge ve Üretim Kampüsü'nde yer alan tesislerde entegrasyon hattına dahil oldu.

Türkiye'nin inşa ettiği ve halihazırda seyir testlerini gerçekleştirdiği TCG Anadolu gemisi gibi kısa pistli gemilere iniş, kalkış kabiliyetine sahip olacak olan Bayraktar Kızılelma, bu sayede denizaşırı görevlerde önemli rol üstlenecek. Bu kabiliyetiyle Mavi Vatan'ın korunmasında aktif görev alacak.

Yerli ve milli imkanlarla geliştirilen ve dünyada büyük yankı uyandıran insansız hava araçlarından farklı olarak agresif manevralarla insanlı savaş uçakları gibi hava-hava muharebesi gerçekleştirebilecek olan Bayraktar Kızılelma, bu özelliğiyle harp sahasında dengeleri değiştirecek.

Bayraktar TB2 ve Bayraktar Akıncı'dan elde edilen tecrübelerle tamamen Türk mühendis ve teknisyenleri tarafından geliştirme çalışmaları sürdürülen hava aracı, yerli hava-hava mühimmatları ile hava hedeflerine karşı etkinlik sağlayacak.

İnsanlı savaş uçaklarının tasarım süreçlerinde en kritik hususlardan biri olarak değerlendirilen düşük radar kesitine sahip olma özelliği, Bayraktar Kızılelma'nın tasarımında da öncelikli olarak dikkate alındı.

- 6 ton kalkış ağırlığına sahip olacak

Düşük radar izi sayesinde en zorlu görevleri başarıyla gerçekleştirecek olan Bayraktar Kızılelma'nın 6 ton kalkış ağırlığına sahip olması hedefleniyor.

Türk mühendisleri tarafından milli olarak geliştirilen tüm mühimmatları kullanacak olan hava aracı, planlanan 1500 kilogram faydalı yük taşıma kapasitesiyle büyük bir güç çarpanı olacak.

500 nm görev yarıçapı ile 5 saat havada kalması hedeflenen Bayraktar Kızılelma, entegre edilecek AESA radar ile yüksek durumsal farkındalığa da sahip olacak.

Bayraktar Akıncı'yı geliştirerek Türkiye'yi taarruzi sınıfta insansız hava aracı geliştirebilen sayılı ülkeler arasına sokmayı başaran Baykar, Bayraktar Kızılelma'nın ilk uçuş testini 2023 yılında gerçekleştirmeyi hedefliyor.

Bayraktar Akıncı Taarruzi İnsansız Hava Aracı da (TİHA) 2018'de entegrasyon hattına girmiş ve bir yıl sonra 6 Aralık 2019'da ilk uçuşunu başarıyla tamamlamıştı.

Akıncı ilk uçuşundan yaklaşık 1,5 yıl sonra 29 Ağustos 2021'de envantere girerek operasyonel göreve başladı. Selçuk Bayraktar'ın liderliğindeki Baykar ekibi tarafından Bayraktar Kızılelma için de benzer bir proje süreci yürütülmesi planlanıyor.

- "Ulaştıkça daha ileri giden, hep peşinden koşulan bir hedef"

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Baykar Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar, Kızılelma'nın ulaştıkça daha ileri giden, hep peşinden koşulan bir hedef olduğunu belirtti.

Bayraktar, şunları kaydetti:

"Bizi hep daha ileriye ve geleceğe taşıyacak. Bayraktar Kızılelma ile asırlardır hür yaşayan milletimizin Milli Teknoloji Hamlesi vizyonuyla yüksek teknoloji geliştirerek semalarda ve uzayda hak ettiği yeri almasını istiyoruz. Bugün ihtiyacımız olan fetihlerin kalplerin fethi olduğunu biliyor; merhametten, hürriyetten ve adaletten söz ediyoruz. Bu değerlerle insanlığı buluşturmak için yüksek teknoloji geliştirmek olmazsa olmaz bir kaide. Bu nedenle Milli Teknoloji Hamlesi de kritik bir önemi haiz. Kızılelma'nın milletimize ve insanlığa hizmet edeceğini düşündüğümüz için kadim medeniyetimizin geçmişinden gelen bu isimde karar kıldık. Dünya 5. nesil avcı uçaklarıyla insanlı son muharip uçakları izliyor. Artık insanlı savaş uçakları geliştirilmeyecek. Bundan böyle muharebe sahasının en güçlü unsurları insansız sistemler olacak. Biz de geleceğin yarışlarında ülkemizi var edebilmek için çalışıyoruz."

