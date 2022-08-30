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Bayraktar TB2, Kütahya'da rotasını ay yıldızla çizdi

30.08.2022 12:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bayraktar TB2, Kütahya'da rotasını ay yıldızla çizdi

İSTANBUL (AA) - Bayraktar TB2, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın anlam ve önemine atfen Kütahya'da rotasını ay yıldızla çizdi.

Baykar'dan verilen bilgiye göre, Bayraktar TB2, Kurtuluş Savaşı'nın en büyük muharebelerinden olan Büyük Taarruz'un olduğu bölgede havada ayyıldız çizecek şekilde rota belirledi.

30 Ağustos Zafer Bayramı'nın anlam ve önemi çerçevesinde uçuşu gerçekleştiren Bayraktar TB2'nin Kütahya Orman Bölge Müdürlüğü'ne hizmet verdiği bildirildi.

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Anahtar Kelimeler:
bayraktar tb2

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