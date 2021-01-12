Bayraktarlı Uzun ailesinin yardımına Hürriyet koştu

İzmit Belediyesi, trafik kazasından dolayı 1 yıldır hastanede tedavi gördüğünü vatandaşın ve ailenin temel ihtiyaçlarını karşıladı.

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, Bayraktar Mahallesi ziyaretinde R.U. isimli vatandaşın 39 yaşındaki kızının trafik kazası geçirdiğini ve 1 yıldır hastanede tedavi gördüğünü öğrenmesi üzerine İzmit Belediyesi Sosyal Hizmetler Müdürlüğü kontrolünde ailenin temel sağlık ihtiyaçlarının karşılanmasını sağladı. Kaza geçiren kadının babası Rıza Uzun, “Ben hayatımda ilk kez böyle bir şey görüyorum. Ben şimdiye kadar bana böyle el tutan bir insan görmedim” diyerek Başkan Hürriyet’e teşekkür etti.

İzmit Belediyesi Sosyal Hizmetler Müdürlüğünün yaptığı kontroller sonucunda hastaneden taburcu olan fakat yatağa bağlı olarak yaşamına devam edecek kadın için özel hastane yatağı, battaniye, elektrikli ısıtıcı sağlık kitleri, yetişkin hasta bezi ve birçok yardım malzemesi gönderildi. Yapılan bu destekler Uzun ailesinin bir nebze olsun yaralarını sardı. Ayrıca İzmit Belediyesi ekiplerince evde bakım hizmetinin de sürekli devam edeceği ifade edildi.

Yapılan desteklerle ilgili konuşan teyze Melek Doğru, “Hastamızı eve çıkartarak taburcu ettik. Evde bakarak yaşamına devam edecek. Verdiği desteklerden dolayı İzmit Belediye Başkanımız Fatma Kaplan Hürriyet’e çok teşekkür ediyorum” dedi.

Ardından konuşan baba Rıza Uzun ise, “Fatma Hanım çok büyük destekçi oldu. Şuana kadar ihtiyacımız olan her şeyi karşıladı. Ben bütün yardım edenlere teşekkür ederim. Fatma Hanım elinden gelen desteği sağladı. Kendisine tekrar tekrar teşekkür ediyorum. Ben şimdiye kadar bana böyle el tutan bir insan görmedim. Fatma Hanım sağ olsun” şeklinde konuştu.