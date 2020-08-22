Bayram Bektaş'ın hedefi Kayserispor'u ligde kalıcı hale getirmek

KAYSERİ (AA) - SERCAN KÜÇÜKŞAHİN - Hes Kablo Kayserispor'un yeni teknik direktörü Bayram Bektaş, Hes Kablo Kayserispor'u ligde kalıcı hale getirmek için göreve geldiğini söyledi.

Bektaş, AA muhabirine, zorlu bir sezonu geride bırakan takıma geldiğini ancak kendisinin hep kurumsal, projeleri olan bir kulüple çalışmak istediğini belirtti.

Kulüp Başkanı Berna Gözbaşı ile yaptıkları ilk görüşmede başkanın kendisine kulübün hedeflerinden ve projelerinden bahsettiğini aktaran Bektaş, "Ben de ikna oldum ve 3 yıllık sözleşme imzaladım. Bu 3 yıl içerisinde yönetimle hem sağlıklı bir yapılanma hem de iskelet kadroda ileriye dönük revizyona gidiyoruz." dedi.

- "Altyapı ile ilgili projelerimiz var"

Kayserispor'un altyapı konusunda daha donanımlı olması gerektiğini düşündüğünü dile getiren Bekaş, bu konuyla ilgili de yönetimle görüştüklerini ve alt yapıyla ilgili projelerinin bulunduğu anlattı.

Bektaş, Berna Gözbaşı'nın alt yapı konusuna çok önem verdiğini belirterek, "Bir pilot takım alma durumu da söz konusu. Şimdi bu hedefler konusunda çalışmaya başladık. En iyi noktaya gelmek için elimizden geleni yapacağız." ifadelerini kullandı.