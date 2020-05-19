Bayram coşkusu balkonlarda ve statlarda yaşandı

Etkinliğe katılan Vali Ahmet Hamdi Nayir, Garnizon Komutanı Albay Mustafa Köse, Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, Gençlik ve Spor İl Müdürü Arif Özsoy ile diğer katılımcılar İstiklal Marşı'nı okudu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısı üzerine 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında saatler 19.19'u gösterdiğinde Kocaeli , Sakarya, Bolu , Düzce, Karabük ve Zonguldak'ta vatandaşlar, evlerinin balkon ve pencerelerinden İstiklal Marşı'nı okudu.

Vali Ahmet Hamdi Nayir, burada yaptığı açıklamada, 19 Mayıs'ın tarihte önemli bir yer tuttuğunu belirterek, "19 Mayıs denince bizim aklımıza özgürlük mücadelemiz geliyor, özgürlüğe olan aşkımız geliyor ve yine bu özgürlük mücadelesinde milletimizin vermiş olduğu büyük fedakarlık, büyük bir gayret aklımıza geliyor.

Dinimizin kutsalları arasında saydığımız, başvuru kitabımız olan Kur'an-ı Kerim'in inmeye başladığı gece olan Kadir Gecesi'ni de biz bu arada kutlamış ve yaşamış oluyoruz. Bu iki güzelliğin de kadrini bilip, kadrinden istifade etmek için güzel faaliyetlerimiz var." diye konuştu.

Öte yandan kent genelinde vatandaşlar, evlerinin balkon ve pencerelerinden İstiklal Marşı'nı okuyarak coşkuya ortak oldu.

- Zonguldak

Zonguldak'ta vatandaşlar ellerinde Türk bayraklarıyla saat 19.19'da evlerinin balkonlarına çıkarak belediye hoparlöründen okunan İstiklal Marşı’na eşlik etti.

Vatandaşlar İstiklal Marşı'nın bitmesinin ardından alkışlarla marşlar söyledi.

- Düzce

Düzce'de Anıtpark Meydanı çevresinde oturan vatandaşlar, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen etkinlikte saat 19.19'da evlerinin pencere ve balkonlarına çıkarak İstiklal Marşı'nı okudu.