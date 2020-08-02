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Bayram günü su kesintisine AK Parti’den tepki

İZMİR HABERLERİ  | 02.08.2020 14:03 | Son Güncelleme

İzmir’in Ödemiş ilçesinde arife gününden beri yaşanan su kesintisi vatandaşları çileden çıkarırken, AK Parti İlçe Başkanı Muhammet Şen de Ödemiş Belediyesinin hiçbir önlem almadığını belirterek, duruma tepki gösterdi.Ödemiş’te Kurban Bayramı tatilinde su kesintisi tepki almaya devam ediyor.

Bayram günü su kesintisine AK Parti’den tepki

İzmir’in Ödemiş ilçesinde arife gününden beri yaşanan su kesintisi vatandaşları çileden çıkarırken, AK Parti İlçe Başkanı Muhammet Şen de Ödemiş Belediyesinin hiçbir önlem almadığını belirterek, duruma tepki gösterdi.
Ödemiş’te Kurban Bayramı tatilinde su kesintisi tepki almaya devam ediyor. İlçede geçen yıl Kurban Bayramı’nda da aynı sıkıntının yaşandığını, belediyenin tedbir almayıp vatandaşları uyarmadığını söyleyen AK Parti Ödemiş İlçe Başkanı Muhammet Şen, CHP’li Ödemiş Belediyesine tepki gösterdi. Şen, “Arife gününden beri ilçemizde su kesintileri yaşanmakta olup bu durum halkımızda haklı olarak ciddi tepkilere yol açmaktadır. Aynı problem geçen Kurban Bayramı’nda da yaşanmış, yine halkımız nezdinde ciddi problemler yaşanıp tepkilere neden olmuştu” dedi.
Başkan Şen, şu ifadelere yer verdi: “Ödemiş Belediye Başkanı Mehmet Eriş de bu konuda bir açıklama yapmış ancak açıklaması maalesef yaşanılan sıkıntılara deva olamadığı gibi tatmin edici de olmamıştır. Başkanın iddia ettiği üzere aşırı su tüketiminden kaynaklı su kesintileri olmuşsa bile İZSU yetkililerinin Ödemiş Belediyesiyle koordineli bir şekilde gerekli önlemleri alması gerekmektedir. Su tasarrufu yapılması zaruriyeti doğmuşsa da programlı olarak muhtelif yerlerde öncesinde bilgilendirme amaçlı gerekli anons ve duyurular yapılarak vatandaşlarımızı mağdur etmeden Kurban Bayramı’ndan önceki günlerde gerekli su tasarrufu yapılmalıydı. Ayrıca bu dönem birçok belediye meclisi toplantısında sondaj kuyusu açılması için yetki alınırken su kesintilerinin artarak devam etmesine de anlam veremediğimizi ifade etmek isterim.”

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