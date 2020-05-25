Bayram hediyesi protez ayaklar minik Hira Nur'a ilk kez yürümenin mutluluğunu yaşattı

İLHAMİ ERKILIÇ - Erzurum'da doğuştan elleri ve ayakları olmayan 2 yaşındaki Hira Nur Oğuş, Erzurum İmam Hatipliler Derneğince (ER-İHYA-DER) yapılan yardımla Ramazan Bayramı'nda protez ayaklarına kavuşarak ilk adımları atmanın mutluluğunu yaşadı.

Palandöken ilçesinde yaşayan 3 çocuk sahibi Lütfü ve Fatma Oğuş çiftinin en küçük kızı Hira Nur, 2 yıl önce, sol eli ve her iki ayağı bilekten itibaren olmadan, sağ elinde ise sadece başparmağı oluşmuş diğer parmakları oluşmadan dünyaya geldi.

Çocuklarının tedavisiyle uğraşan aileye doktorları, bir süre önce protez ayaklar ile kızlarının yürüyebileceği müjdesini verdi. Maddi durumları yetersiz olduğu için kızlarının protez ihtiyacını karşılayamayan aile, diğer 2 çocuğu gibi Hira Nur'un da yürümesi için yaklaşık 15 gün önce ER-İHYA-DER Başkanı Muhammed İkbal Çiçek ile görüşerek yardım istedi.

Ailenin talebini değerlendiren dernek yetkilileri, minik kızın protez ayağa kavuşması için çalışma başlattı. Kısa sürede Hira Nur'a protez ayak yaptıran dernek, bayram arifesinde aileye ve Hira Nur'a ziyarette bulunarak protezleri armağan etti. Giydiği protez ayaklar ile ilk kez adım atıp yürümenin heyecanının yaşayan Hira Nur'un mutluluğu hem ailesini hem de görenleri duygulandırdı. Kardeşleri gibi yürüyüp evde oyun oynayan ve mutluluğu adeta gözlerinden okunan minik Hira Nur, şimdi biyonik eline kavuşacağı günü bekliyor.