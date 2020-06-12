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Bayram, mısırdaki beyaz sinek lekesine karşı üreticileri uyardı

KARAMAN HABERLERİ  | 12.06.2020 16:50 | Son Güncelleme

Karaman Ziraat Odası Başkanı Mehmet Bayram, mısırdaki beyaz sinek lekesine karşı üreticilerin dikkatli olmasını istedi.Bayram, Karaman Ziraat Odası Meclis Başkanı Mustafa Kansız ve Oda Ziraat Mühendisi İsmail Öz ile birlikte bölgedeki mısır ekilen arazilerde kontroller yaparak incelemelerde bulundu.

Karaman Ziraat Odası Başkanı Mehmet Bayram, mısırdaki beyaz sinek lekesine karşı üreticilerin dikkatli olmasını istedi.
Bayram, Karaman Ziraat Odası Meclis Başkanı Mustafa Kansız ve Oda Ziraat Mühendisi İsmail Öz ile birlikte bölgedeki mısır ekilen arazilerde kontroller yaparak incelemelerde bulundu. Mısır ekili arazilerde yaptıkları incelemelerde çok yoğun bir şekilde beyaz sinek salgınına rastladıklarını belirten Bayram, “Bu sezon satın almış olduğunuz tüm mısır tohumları Clothianidinin (poncho FS 600) bakanlık tarafından yasaklanmasından dolayı ilaçlı mısır tohumları bölgede farklı (bozkurt ve tel kurduna etkili) ilaçlarla işlenerek satışa sunuldu. Bu sebeple çok büyük tehlike olan beyaz sineğe karşı savunmasız kalındı ve korkulan da olmaya başladı. Asıl problem de bundan sonra başlayacak. Şu an tarlalarda buğdaylar yeşil olması hasebiyle sinekler buğday tarlalarında bulunmaktadır. Buğdayların hasadı yaklaşıyor ve yeşil aksamların kurumaya başlamasıyla birlikte tüm bu sinekler mısıra geçerek beslenmeye devam edecek ve büyük zarara sebep olacaktır. Üreticilerimiz acilen ekili mısır tarlalarını kontrol etsin ve damlama sermiş olsalar bile verim kaybı yaşamamak için ilaçlama yapsınlar. Bu uyarılar ziraat mühendislerinin tavsiyesidir” dedi.
"Oda olarak konuyu yetkili mercilere ilettik ve gerekli çalışmalara başlandı" diyen Bayram, "Konuya çözüm aranması zaruridir. Aksi bahsettiğimiz çözümleri uygulamazsanız verim kayıplarınız kaçınılmaz olacaktır” ifadelerini kullandı.

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