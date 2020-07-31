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Bayram namazında virüse karşı dikkatli olunması vurgusu yapıldı

ADIYAMAN HABERLERİ  | 31.07.2020 09:51 | Son Güncelleme

Adıyaman’da, kılınan bayram namazında birlik ve beraberlik mesajları ve Korona Virüse karşı daha dikkatli olunması gerektiği vurgusu yapıldı.Kurban Bayramı dolayısıyla bayram namazını Merkez Ulu Camiinde kılmak isteyen Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar, Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, AK Parti Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın, İl Emniyet Müdürü İbrahim Ergüder, İl Jandarma Komutanı Albay Ercan Atasoy, bazı kurum müdürleri ve vatandaşlar cami içerisinde sosyal mesafeye dikkat ederek namaz kıldı.

Adıyaman’da, kılınan bayram namazında birlik ve beraberlik mesajları ve Korona Virüse karşı daha dikkatli olunması gerektiği vurgusu yapıldı.
Kurban Bayramı dolayısıyla bayram namazını Merkez Ulu Camiinde kılmak isteyen Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar, Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, AK Parti Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın, İl Emniyet Müdürü İbrahim Ergüder, İl Jandarma Komutanı Albay Ercan Atasoy, bazı kurum müdürleri ve vatandaşlar cami içerisinde sosyal mesafeye dikkat ederek namaz kıldı. İl Müftüsü Mehmet Taşçı tarafından kıldırılan bayram namazı öncesinde birlik ve beraberlik mesajları verildi. Müftü Taşçı, korona virüs salgını dolayısıyla bayramlaşmaların tokalaşarak ve ya ziyaretler yaparak değil telefonlarla yapılması gerektiğini, herkesin salgına karşı daha dikkatli olmasını istedi. Bayram namazı sonrasında vatandaşlar ve il protokolü tokalaşmadan ve sosyal mesafeye dikkat ederek bir birlerinin bayramını kutladı.

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