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Bayram öncesi asfalt seferberliği

MUŞ HABERLERİ  | 28.07.2020 14:46 | Son Güncelleme

Muş’ta yeraltı hatlarını yenileyerek kentin yüzyıllık sorununu ortadan kaldıran Muş Belediyesi, akabinde başlatılan üstyapı çalışmaları ile şehri yeni yüzüne kavuşturuyor.Muş Belediyesi üstyapı çalışmalarına ağırlık verdi.

Muş’ta yeraltı hatlarını yenileyerek kentin yüzyıllık sorununu ortadan kaldıran Muş Belediyesi, akabinde başlatılan üstyapı çalışmaları ile şehri yeni yüzüne kavuşturuyor.
Muş Belediyesi üstyapı çalışmalarına ağırlık verdi. Yaklaşık 3 yıldır devam eden ve bu yıl tamamlanması planlanan içme suyu, kanalizasyon ve yağmur suyu hatları yenileme çalışmaları sonrası tahrip olan yollar ve kaldırımlar modern bir hale getiriliyor. Sezon başında revizeye alınan ve kapasitesi arttırılan Muş Belediyesine ait asfalt şantiyesinin üretime başlaması ile cadde ve sokaklarda asfalt hazırlığı yapıldı. Yeraltı hatları yenilenen yollarda söküm ve sıkıştırma çalışması yapan Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler, daha sonra asfalt sererek halkın hizmetine sunuyor. Kurban Bayramı öncesi hazırlanan cadde ve sokakların asfaltını seren ekipler, vatandaşların bayramı sorunsuz bir şekilde geçirmesi için canla başla mücadele ediyor. Ekipler Köşk yolunun asfaltının ardından Kültür Mahallesi Bahçelievler Caddesi’ni de asfaltlamaya başladı. Belediye, bayram sonrası sezon sonuna kadar şehir merkezindeki birçok yolu yenileyerek hizmete sunmayı planlıyor.
Çalışmalar hakkında açıklamalarda bulunan Belediye Başkanı Feyat Asya, “Şükürler olsun bu yıl asfalt sezonumuzu başlattık. Sezon başında asfalt plentimizi revize aldık. Kapasitesini arttırarak daha kaliteli ve hızlı malzeme almak için gerekli çalışmayı yaptık. Bundan sonra belediyemiz imkanları ile şehrimizin dört bir tarafında asfalt çalışmalarını yapacağız. Altyapısını tamamladığımız cadde ve sokakları hızlı bir şekilde yenilemeyi umuyoruz. 3 yıldır ilimizin her bölgesinde altyapı çalışmaları yapıyoruz. Bundan sonra daha fazla üstyapıya ağırlık vereceğiz. Altyapının güzelliğini sağlam bir üstyapı ile birlikte perçinleyeceğiz. Bu sezonu verimli bir şekilde geçirmeyi umuyoruz. Rabbim hizmet yolunda başarılı çalışmalar yapmayı nasip etsin” dedi.

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