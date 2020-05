Bayram öncesi asırlık çeşmede halılar yıkandı, kurumaya bırakıldı

Elazığ’da bir mahallede kadınlar, bir asrı geçen çeşmede halılarını yıkayarak kurumaya bırakarak geleneksel hale getirdikleri bayram temizliğine gerçekleştirdi.

Merkeze bağlı Safran mahallesinde bulunan 108 yıllık olduğu belirtilen çeşmede, yıllardır ev hanımları, halılarını bayramlar öncesi yıkama geleneğini sürdürüyor. Korona virüs tedbirleri kapsamında Ramazan Bayramında 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle arefe günü halılarını yıkayamayacak olan ev kadınları, önceden halılarını yıkamaya başladı. Yıllardır halılarını elleriyle yıkayan kadınlar, yıkama işlemi bittikten sonra halılarını ipe asarak kurumaya bıraktı.

Her yıl arefe gününde halılarını çeşmede yıkadıklarını anımsatan mahalle sakinlerinden Sibel Kuşaksız,"Mahallemizde bulunan 108 yıllık çeşmemizde geleneksel olarak her yıl bayram öncesi halılarımızı yıkarız. Nenelerimizden kalma bir gelenektir. Bizlerde bu geleneği sürdürüyoruz. Mahallemizde bulunan kadınlar olarak, halılarımızı çeşmeye getirir sabunlar ile halılarımızı ellerimiz ile yıkarız. Daha sonra ise ipe asarak kurumasını bekleriz. Bu şekilde bayram temizliklerimizi yaparız. Bu yıl korona virüs nedeniyle Ramazan Bayramında sokağa çıkamayacağız. Bu nedenle halılarımızı yine de çeşmemizde yıkadık. Bayram ziyaretleri olmayacak ama geleneğimizi sürdürdük. İnşallah ilerleyen bayramlarımız da bayram temizliğimi yapıp, misafirlerimizi evlerimizde ağırlarız"dedi.

Yıllardır çeşmede halı yıkadıklarını ve bu şekilde bayram temizliği yaptıklarını dile getiren Semra Çöteli ise," Nenelerimiz ve annelerimizden biz böyle gördük. Her bayram öncesi kadınlar olarak çeşmede toplanır ve halılarımızı yıkarız. Artık bir gelenek haline geldi. Bu bayram bayram ziyaretleri olmayacak. Ama biz yinede bayram temizliklerimizi yapıyoruz. İnşallah önümüzde ki Kurban Bayramında yine halılarımızı yıkayıp, misafirlerimizi bekleyeceğiz"ifadelerini kullandı.