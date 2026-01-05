Şarkıcı Alya gözaltına alındı! Uyuşturucu soruşturmasında yeni gelişme

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ünlü isimlere yönelik uyuşturucu ve fuhuş soruşturmasında yeni bir dalga operasyon düzenlendi. İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce İstanbul ili başta olmak İzmir, Denizli, Muğla dahil 4 ilde "Kullanmak İçin Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Bulundurmak, Uyuşturucu Kullanılmasını Kolaylaştırmak ve Bir kimseyi fuhşa teşvik etmek, bunun yolunu kolaylaştırmak ya da fuhuş için aracılık etmek veya yer temin etmek" suçlarını işlediği değerlendirilen 26 şüpheliye yönelik gözaltı kararı çıkarıldı. Operasyon kapsamında şüphelilerden 23'ü gözaltına alındı.

2 ŞÜPHELİ YURT DIŞINDA

2 şüphelinin yurt dışında olduğu ve 1 şüphelinin ise başka suçtan tutuklu bulunduğu öğrenildi.

GÖZALTI SAYISI 24 OLDU

Yurt dışında olan şüphelilerden bir tanesinin ünlü şarkıcı Alya Şahinler olduğu ortaya çıktı. Şahinler, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden dönüş yaptığı İstanbul Havalimanı'nda soruşturma birimleri tarafından gözaltına alındı. Şahinler'in gözaltına alınmasıyla birlikte gözaltına alınan şüpheli sayısı 24 oldu.