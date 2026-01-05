MAGAZİN

Şarkıcı Alya gözaltına alındı! Uyuşturucu soruşturmasında yeni gelişme

Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı. Şarkıcı Alya'nın yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alındığı öğrenildi. Alya KKTC dönüşü İstanbul Havalimanı'nda gözaltına alındı. Soruşturmada gözaltı sayısı 24'e yükseldi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ünlü isimlere yönelik uyuşturucu ve fuhuş soruşturmasında yeni bir dalga operasyon düzenlendi. İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce İstanbul ili başta olmak İzmir, Denizli, Muğla dahil 4 ilde "Kullanmak İçin Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Bulundurmak, Uyuşturucu Kullanılmasını Kolaylaştırmak ve Bir kimseyi fuhşa teşvik etmek, bunun yolunu kolaylaştırmak ya da fuhuş için aracılık etmek veya yer temin etmek" suçlarını işlediği değerlendirilen 26 şüpheliye yönelik gözaltı kararı çıkarıldı. Operasyon kapsamında şüphelilerden 23'ü gözaltına alındı.

Şarkıcı Alya gözaltına alındı! Uyuşturucu soruşturmasında yeni gelişme 1

2 ŞÜPHELİ YURT DIŞINDA

2 şüphelinin yurt dışında olduğu ve 1 şüphelinin ise başka suçtan tutuklu bulunduğu öğrenildi.

Şarkıcı Alya gözaltına alındı! Uyuşturucu soruşturmasında yeni gelişme 2

GÖZALTI SAYISI 24 OLDU

Yurt dışında olan şüphelilerden bir tanesinin ünlü şarkıcı Alya Şahinler olduğu ortaya çıktı. Şahinler, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden dönüş yaptığı İstanbul Havalimanı'nda soruşturma birimleri tarafından gözaltına alındı. Şahinler'in gözaltına alınmasıyla birlikte gözaltına alınan şüpheli sayısı 24 oldu.

05 Ocak 2026
05 Ocak 2026

Bugün neler oldu? İşte günün öne çıkan haberleri...

