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Bayram öncesi Buca pazarlarında teyakkuz

İZMİR HABERLERİ  | 23.05.2020 10:00 | Son Güncelleme

Ramazan Bayramı öncesi Buca Belediyesi Zabıtası, semt pazarlarında alarma geçti.

Ramazan Bayramı öncesi Buca Belediyesi Zabıtası, semt pazarlarında alarma geçti. Sokağa çıkma kısıtlaması öncesi vatandaşların pazar yerlerine akın etmesiyle maske, sosyal mesafe ve ateş ölçer önlemleri sıkılaştırıldı. Gün boyu denetimi sürdüren ekipler, pazar içinde tartı, etiket ve hijyen denetimi de gerçekleştirdi.
Buca Belediyesi, Ramazan Bayramı öncesinde semt pazarlarında teyakkuza geçti. Korona virüs (Covid -19) tedbirleri kapsamında 23 Mayıs’tan itibaren başlayacak sokağa çıkma kısıtlaması öncesi, Bucalı hemşehriler pazar yerlerine akın etti. Bayram öncesi açık olan Buca Çarşı, Şirinyer, Adatepe, Buca Koop., Çamlık, Çamlıkule, Seyhan, Gediz ve Ova pazar yerlerinde Buca Belediyesi Zabıta Müdürlüğüne bağlı ekipler korona virüs önlemleri aldı. Pazar yerlerinin girişlerinde ateş ölçerlerle alana giren vatandaşların ateşi ölçülürken, maskesi olmayan vatandaşlara maske dağıtıldı. Pazar öncesinde tezgahlar arasındaki mesafeler kontrol edildi, pazarcı esnafına maske kontrolü gerçekleştirildi.

Etiket, tezgah, seçmece kontrolü
Pandemi önlemlerinin yanı sıra zabıta ekipleri pazar içinde de denetimlerine devam etti. Gün boyu alanda tur atan ekipler, esnafın tartılarını kontrol etti. Tezgahlarda gram, yarım kilo gibi vatandaşta yanlış algı oluşturmaya yönelik etiketler kontrol edilerek kaldırtıldı. Özellikle şarküteri ürünlerinin açıkta satılmaması ve seçmece alışverişe karşı uyarılar yapıldı.

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