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Bayram öncesi mezarlıklar temizleniyor

KÜTAHYA HABERLERİ  | 19.05.2020 11:40 | Son Güncelleme

Kütahya’nın Simav ilçesinde yaklaşan Ramazan Bayramı öncesi, Belediye Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından mezarlıkların temizlenmeye başladığı belirtildi.Simav Belediye Başkanı Adil Biçer, ilçe merkezindeki mezarlıkları düzenli olarak bakımdan geçirdiklerini belirterek, yaklaşan Ramazan Bayramı öncesinde de vatandaşların kabir ziyaretlerinde sıkıntı çekmeden, sosyal mesafeyi korumak suretiyle ziyaretlerini yapabilmeleri için genel temizlik çalışması yaptıklarını ifade etti.

Kütahya’nın Simav ilçesinde yaklaşan Ramazan Bayramı öncesi, Belediye Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından mezarlıkların temizlenmeye başladığı belirtildi.
Simav Belediye Başkanı Adil Biçer, ilçe merkezindeki mezarlıkları düzenli olarak bakımdan geçirdiklerini belirterek, yaklaşan Ramazan Bayramı öncesinde de vatandaşların kabir ziyaretlerinde sıkıntı çekmeden, sosyal mesafeyi korumak suretiyle ziyaretlerini yapabilmeleri için genel temizlik çalışması yaptıklarını ifade etti. Başkan Biçer, “Mezarlıklarımızdaki yabani ot temizliğinden başlayıp çevre düzenlemeleriyle birlikte, yıkılan mezar taşlarının bakım ve onarımlarını da yapıyoruz. Ekiplerimiz şehir mezarlıklarındaki çalışmalarının yanı sıra, türbelerin çevre düzenlemelerini ve bakımlarını yapıyor” dedi.

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Altun Eczanesi
Merkez
Aykut Eczanesi
Merkez
Lokman Eczanesi
Emet
Alkan Eczanesi
Gediz
Büyüker Eczanesi
Simav
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