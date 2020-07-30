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Bayram öncesi şehitler unutulmadı

BALIKESİR HABERLERİ  | 30.07.2020 17:43 | Son Güncelleme

Balıkesir’in Bandırma ilçesinde Kaymakam Günhan Yazar ve protokol üyeleri Şehitlik ziyareti gerçekleştirdi.Kurban Bayramı programı kapsamında Arefe Günü Bandırma Kaymakamı Günhan Yazar ve protokol üyeleri Şehitliği ziyaret ederek dua edip çiçek bıraktı.Garnizon Komutanı Hv.

Balıkesir’in Bandırma ilçesinde Kaymakam Günhan Yazar ve protokol üyeleri Şehitlik ziyareti gerçekleştirdi.
Kurban Bayramı programı kapsamında Arefe Günü Bandırma Kaymakamı Günhan Yazar ve protokol üyeleri Şehitliği ziyaret ederek dua edip çiçek bıraktı.
Garnizon Komutanı Hv. Pilot Tuğgeneral Oğuz Okuyucu, Rektör Prof. Dr. Süleyman Özdemir, Belediye Başkanı Tolga Tosun, İlçe Jandarma Kom.Yzb. Mahir Mavi, Ak Parti İlçe Başkanı Mehmet Doğan ve daire amirlerinin de katıldığı Şehitlik ziyaretinde şehitlerin manevi huzurunda Kuran-ı Kerim okundu. Bandırma İlçe Müftüsü Halil Şekerci tarafından Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Silah Arkadaşları ve şehitlerimiz için dua edildi. Protokol mensuplarının şehit mezarlarını ziyaret ederek karanfil bırakılması sonrası şehit aileleri evlatlarının ve yakınlarının mezarları başında duygulu anlar yaşadı.

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