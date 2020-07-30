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Bayram öncesi şehitlerin mezarları ziyaret edildi

BATMAN HABERLERİ  | 30.07.2020 13:41 | Son Güncelleme

Batman’ın Sason ilçesinde şehit aileleri, Kurban Bayramı arifesinde Erdemli Şehitliğini ziyaret ederek şehitler için dua okudu.Sabahın erken saatlerinden itibaren şehitliğe gitmeye başlayan şehit yakınları, mezarlıkların başında Kur’an-ı Kerim okuyup, dua etti.

Batman’ın Sason ilçesinde şehit aileleri, Kurban Bayramı arifesinde Erdemli Şehitliğini ziyaret ederek şehitler için dua okudu.
Sabahın erken saatlerinden itibaren şehitliğe gitmeye başlayan şehit yakınları, mezarlıkların başında Kur’an-ı Kerim okuyup, dua etti. Sason’da Erdemli Şehitliğinde mezarı bulunan İdlib şehidi Cuma Bağatur’un babası Mehmet Bağatur, şehit oğlunun mezarı başında gözyaşı dökerek, mezar taşını yıkadı. Oğlundan ayrı geçirdiği ilk Kurban Bayramı olması nedeniyle bayramın kendisi için buruk geçeceğini ifade eden baba Bağatur, şehit oğluyla sürekli gurur duyacağını söyledi. Şehitlikte şehit yakınları, kabirlerin bakımını yaptı, mezar taşlarını yıkayıp çiçek dikti. Ailelerin, kabir başında gözyaşı döktüğü ve mezar taşlarını öptüğü görüldü.
Şehit ailelerinin yanı sıra yakınlarını kaybeden vatandaşlar da mezarlıkları ziyaret ederek, dua etti.

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