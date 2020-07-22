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Bayram öncesi yetimlerin yüzü güldü

GAZİANTEP HABERLERİ  | 22.07.2020 16:50 | Son Güncelleme

Yaklaşan Kurban Bayramı öncesi Gaziantep’te bulunan yetim çocukların yüzü güldü.

Yaklaşan Kurban Bayramı öncesi Gaziantep’te bulunan yetim çocukların yüzü güldü. Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı Hz. Amine Yetim Koordinasyon Merkezi, bayram öncesi 250 çocuğa ve 100 anneye bayramlık ve hijyen paket hediye etti.
Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin’in talimatıyla açılan Kadın Aile Eğitim ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı’na bağlı Hz. Amine Yetim Koordinasyon Merkezi, çalışmalarıyla babalarını kaybetmiş çocukların yanında olmaya devam ediyor. Yetim çocuklara ve annelerine farklı alanlarda eğitim veren merkez, yaklaşan Kurban Bayramı öncesi yüzleri güldürdü. Yetim Koordinasyon Merkezi, 250 çocuğun ve 100 annenin bayramlık kıyafet ihtiyacını karşılarken, yeni tip korona virüs (Covıd-19) Salgınına karşı ailelere sıvı sabun ve maske de hediye etti.
Kurulduğu günden bu yana 3 bin 600 yetim çocuk ve bin 300 anneye ulaşan merkez, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ve Nüfus Müdürlüğü’nden alınan veriler, meslek elemanlarının saha taraması ile ailelerin durumu tespit edilmekte ve ihtiyaç bulunan alanda destek ya da ilgili kuruma yönlendirme yapıyor.

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