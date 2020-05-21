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Bayram öncesinde hijyen ve ruhsat denetimi

ŞANLIURFA HABERLERİ  | 21.05.2020 14:29 | Son Güncelleme

Şanlıurfa’da Haliliye Belediyesi zabıta ekipleri, Ramazan Bayramı öncesi ilçe genelinde aralarında fırın, bakkal, market, kuaför, berber ve tatlıcıların bulunduğu birçok iş yerinde hijyen ve ruhsat denetimi yaptı.Haliliye Belediyesi zabıta ekipleri halk sağlığının korunması kapsamında yürüttüğü faaliyetleri aralıksız sürdürüyor.

Şanlıurfa’da Haliliye Belediyesi zabıta ekipleri, Ramazan Bayramı öncesi ilçe genelinde aralarında fırın, bakkal, market, kuaför, berber ve tatlıcıların bulunduğu birçok iş yerinde hijyen ve ruhsat denetimi yaptı.
Haliliye Belediyesi zabıta ekipleri halk sağlığının korunması kapsamında yürüttüğü faaliyetleri aralıksız sürdürüyor. Bu çerçevede zabıta müdürlüğü ekipleri Ramazan Bayramı öncesi ilçede salgınla mücadele kapsamında rutin hijyen ve ruhsat denetimlerini gerçekleştiriyor. Son olarak zabıta ekipleri ilçede, fırın, bakkal, market, kuaför, berber ve tatlıcıların bulunduğu birçok iş yerini denetledi. Ruhsat, hijyen, fiyat farklılıkları ve ekmek gramajlarının kontrol edildiği denetimlerde ekipler ayrıca korona virüs salgınından korunma tedbirleri kapsamında belirlenen kurallara riayet etmeleri yönünde iş yerlerini uyardı. Zabıta müdürlüğü, halk sağlığı için ilçede devam eden denetimlerin titizlikle sürdürüleceğini bildirdi.

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