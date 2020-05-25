YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Aydın
  4. Bayram sonrası Aydın’da yağışlı hava etkili olacak

Bayram sonrası Aydın’da yağışlı hava etkili olacak

AYDIN HABERLERİ  | 25.05.2020 12:23 | Son Güncelleme

Aydın’da Ramazan Bayramı süresince mevsim normallerinde seyreden sıcak ve güneşli hava bayram sonrasında yerini yağışlı havaya bırakacak.Aydın’da Ramazan Bayramı sonrasında iki gün gök gürültülü sağanak yağışlı hava etkili olacak.

Bayram sonrası Aydın’da yağışlı hava etkili olacak

Aydın’da Ramazan Bayramı süresince mevsim normallerinde seyreden sıcak ve güneşli hava bayram sonrasında yerini yağışlı havaya bırakacak.
Aydın’da Ramazan Bayramı sonrasında iki gün gök gürültülü sağanak yağışlı hava etkili olacak. Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü verilerine göre Aydın’da havanın bugün az bulutlu 31 derece, 26 Mayıs Salı günü çok bulutlu 28 derece, 27 Mayıs Çarşamba günü gök gürültülü sağanak yağışlı 26 derece, 28 Mayıs Perşembe gök gürültülü sağanak yağışlı 24 derece, 29 Mayıs Cuma günü çok bulutlu 25 derece olması tahmin ediliyor.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
İstinye Sahili'nde mest eden görüntü İstinye Sahili'nde mest eden görüntü
Adliye binasını taşlayan alkollü şahısa kelepçeli önlemAdliye binasını taşlayan alkollü şahısa kelepçeli önlem

En Çok Okunan Yerel Haberler

Kozan’da şiddetli fırtına ağaçları devirdi

Kozan’da şiddetli fırtına ağaçları devirdi

Kırklareli'nde koronavirüs tedbirlerini ihlal eden vatandaşları özel harekat ekipleri uyardı

Kırklareli'nde koronavirüs tedbirlerini ihlal eden vatandaşları özel harekat ekipleri uyardı

Sokağa çıkma kısıtlamasını fırsata çevirdiler

Sokağa çıkma kısıtlamasını fırsata çevirdiler

65 yaş üzeri vatandaşlardan Başkan Ergin’e sevgi seli

65 yaş üzeri vatandaşlardan Başkan Ergin’e sevgi seli

Bayramda onları unutmadılar

Bayramda onları unutmadılar

Müdür Sünnetçioğlu’ndan bayram ziyaretleri

Müdür Sünnetçioğlu’ndan bayram ziyaretleri

Aydın Namaz Vakitleri 25 Mayıs Pazartesi

İmsak
04:02
Sabah
05:44
Öğle
13:11
İkindi
17:02
Akşam
20:27
Yatsı
22:02

Aydın Nöbetçi Eczaneler25 Mayıs Pazartesi

Aka Eczanesi
Merkez
Atasoy Eczanesi
Merkez
Karataş Eczanesi
Merkez
Pelinsu Eczanesi
Merkez
Derya Eczanesi
Kusadasi
Sahil Eczanesi
Kusadasi
Güzelçamlı Eczanesi
Kusadasi
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

Silah meraklısı hırsız tutuklandı

Silah meraklısı hırsız tutuklandı

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

Domuza zarar gelmesin diye polisten yardım istedi

Domuza zarar gelmesin diye polisten yardım istedi

Aydın’ın meyveleri şifa kaynağı

Aydın’ın meyveleri şifa kaynağı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.