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Bayram tatili bitti, Marmaris’te uzun araç kuyrukları oluştu

MUĞLA HABERLERİ  | 03.08.2020 20:51 | Son Güncelleme

Kurban Bayramı tatili için Muğla’nın Marmaris ilçesini tercih eden tatilciler, bayramın son gününde dönüş yolunda araç yoğunluğu oluşturdu.Korona virüs (Kovid-19) salgını nedeniyle Ramazan bayramında evlerinde geçiren tatilciler Kurban Bayramını fırsat bilip Muğla’nın turistlik ilçelerine akın etti.

Kurban Bayramı tatili için Muğla’nın Marmaris ilçesini tercih eden tatilciler, bayramın son gününde dönüş yolunda araç yoğunluğu oluşturdu.
Korona virüs (Kovid-19) salgını nedeniyle Ramazan bayramında evlerinde geçiren tatilciler Kurban Bayramını fırsat bilip Muğla’nın turistlik ilçelerine akın etti. Sabahın erken saatlerinden akşam vaktine kadar yola çıkan tatilciler Marmaris merkezde ve çıkışında uzun araç kuyrukları oluşturdu. Zaman zaman tıkanan trafiğe Emniyet güçleri kontrollü geçiş sağladı. Trafik yoğunluğunun gece geç saatlere kadar devam etmesi bekleniyor.

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Öğle
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İkindi
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Akşam
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Yatsı
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