YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Şanlıurfa
  4. Bayram tatili için geldiği köyü karantinaya alındı

Bayram tatili için geldiği köyü karantinaya alındı

ŞANLIURFA HABERLERİ  | 16.05.2020 14:56 | Son Güncelleme

Şanlıurfa’nın Akçakale ilçesine bağlı Ohali Mahallesine bayram tatili için İstanbul’dan gelen bir kişide korona virüs çıkınca mahalle karantinaya alındı.Şanlıurfa’nın Akçakale ilçesine bağlı kırsal Ohali Mahallesine İstanbul’dan gelen bir kişinin Covid-19 test sonucunun pozitif çıkması sonucu mahalle karantina alındı.

Şanlıurfa’nın Akçakale ilçesine bağlı Ohali Mahallesine bayram tatili için İstanbul’dan gelen bir kişide korona virüs çıkınca mahalle karantinaya alındı.
Şanlıurfa’nın Akçakale ilçesine bağlı kırsal Ohali Mahallesine İstanbul’dan gelen bir kişinin Covid-19 test sonucunun pozitif çıkması sonucu mahalle karantina alındı. Karantinaya alınan mahallenin giriş ve çıkışları jandarma ekipleri tarafından kapatıldı. Mahalleden çıkamayan vatandaşlara kaymakamlığa bağlı vefa sosyal destek gurubu gıda desteğinde bulundu. 250 haneden oluşan Ohali Mahallesinde 2 bin 100 kişi yaşıyor. Gıda desteğinin karantina süresi boyunca devem edeceği belirtildi.
Ohali Mahalle Muhtarı Ahmet Bora, karantina ile ilgili açıklamasında, "İstanbul’da çalışan ve köyümüze gelen üç kişiden birinde korona virüsü tespit edilmiştir. Jandarma ve sağlık ekiplerinin şahısları kontrol etmesi sonucu da bir kişide vaka görülmüştür. Belirlenen şahıslar ekipler tarafından Şanlıurfa’ya sevk edilmiştir" ifadelerini kulandı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERBurcu Esmersoy: Bu hayatta utanacak bir şeyim yokBurcu Esmersoy: Bu hayatta utanacak bir şeyim yok
Feci kaza! Ölü ve yaralılar varFeci kaza! Ölü ve yaralılar var
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Elazığ’dan kan bağışı desteği sürüyor

Elazığ’dan kan bağışı desteği sürüyor

Kartal Belediyesi, evde bitki yetiştirmek isteyenler için YouTube videoları hazırladı

Kartal Belediyesi, evde bitki yetiştirmek isteyenler için YouTube videoları hazırladı

İstanbul’da AVM ve berberlere denetim

İstanbul’da AVM ve berberlere denetim

Güneydoğu'da arı otu yaygınlaştırılarak bal üretimi artırılacak

Güneydoğu'da arı otu yaygınlaştırılarak bal üretimi artırılacak

Balıkesir'de karantina süresi dolan 167 kişi evlerine uğurlandı

Balıkesir'de karantina süresi dolan 167 kişi evlerine uğurlandı

Söke'de belediye başkan vekilinin verdiği ruhsatlar iptal edilecek

Söke'de belediye başkan vekilinin verdiği ruhsatlar iptal edilecek

Şanlıurfa Namaz Vakitleri 16 Mayıs Cumartesi

İmsak
03:32
Sabah
05:09
Öğle
12:26
İkindi
16:15
Akşam
19:34
Yatsı
21:04

Şanlıurfa Nöbetçi Eczaneler16 Mayıs Cumartesi

Emniyet Eczanesi
Merkez
Hacettepe Eczanesi
Merkez
İnanç Eczanesi
Merkez
Mavigök Eczanesi
Merkez
Reyhan Eczanesi
Merkez
Şifanur Eczanesi
Akcakale
Savaş Eczanesi
Birecik
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler

El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler

GÜNCELLEME - Şanlıurfa'da iki aile arasında silahlı kavga: 1 ölü, 8 yaralı

GÜNCELLEME - Şanlıurfa'da iki aile arasında silahlı kavga: 1 ölü, 8 yaralı

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

Suruç’ta korona virüse karşı önlem devam ediyor

Suruç’ta korona virüse karşı önlem devam ediyor

Fuhuş yapmayana elektro şok!

Fuhuş yapmayana elektro şok!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.