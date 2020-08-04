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Bayram tatilinde köyünde çizdiği afişlerle sigaranın zararlarına dikkati çekti

SAKARYA HABERLERİ  | 04.08.2020 14:03 | Son Güncelleme

Sakarya'da Kurban Bayramı tatilini dedesinin köyünde geçiren 7 yaşındaki Enise Özer, kendi çizimiyle hazırladığı "sigara içilmez" afişlerini mahallenin çeşitli yerlerine asarak sigaranın zararlarını anlattı

Sakarya'nın Hendek ilçesinde Kurban Bayramı tatilini geçirmek için gittiği köyünde sigaranın sağlığa zararlarını anlatmak isteyen 7 yaşındaki kız çocuğu, defterine çizerek hazırladığı afişleri mahallenin çeşitli bölgelerine astı.

Tatili geçirmek için ailesiyle Dikmen Mahallesi'nde yaşayan dedesinin evine giden Enise Özer, sigara kullananları görünce tütün ürünlerinin zararlarını anlatan çalışma yaptı.

Defterine çizdiği "sigara içilmez" afişlerini mahallenin direklerine ve bahçe çitlerine asan Özer, farkındalık çalışmasıyla da köy sakinlerinden takdir topladı.

Çalışmasının amacını anlatan Enise Özer, sigara içenlerin bundan zarar görerek hastaneye gitmek zorunda kalmaları ve yere atılan izmaritler nedeniyle üzüntü duyduğunu dile getirdi.

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