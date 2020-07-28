Bayram tatilinde otobüs bileti aramaları yüzde 51 arttı

Asıl trafiğin 29 Temmuz'da yaşanacağını vurgulayan Erol, "Bayram dönemi için insanlar tatillerini birleştirdi ve ortalama 8 günlük biletler tercih edildi. Otobüs biletinde tek seferde alınan en pahalı bilet, 4 kişi için 1.000 TL olurken, bu fiyat uçak biletinde 3 kişi için 13.000 TL olarak karşımıza çıktı. Tek kişilik en ucuz otobüs bileti 30 TL, en ucuz uçak bileti ise 88,99 TL'ye satın alındı. Uçak biletinde İstanbul-Adana, otobüs biletlerinde de İstanbul-Malatya gidiş/dönüş bileti en çok tercih edilen rotalar oldu. Kurban Bayramı'nın en çok tercih edilen tatil bölgeleri arasında ilk sırada ise Muğla yer aldı." ifadelerini kullandı.

Enuygun.com'dan yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Enuygun.com Üst Yöneticisi (CEO) Çağlar Erol, uçak bileti aramalarının 26 Temmuz, otobüs biletlerinin ise 27 Temmuz için yoğunlaştığını belirtti.

- "Tatilcilerin yüzde 33'ü koronavirüse karşı önlem alan otelleri tercih etti"

Çağlar Erol, en çok İstanbul çıkışlı uçak ve otobüs bileti araması yapıldığını, uçak biletinde en çok arama yapılan ilk 3 ilin İstanbul, İzmir, Adana olduğunu bildirdi.

Konaklama aramalarında ise İstanbul, İzmir ve Antalya'nın ön plana çıktığını aktaran Erol, "Bu yıl Kurban Bayramı'nın gözde tatil bölgeleri Muğla, Antalya, İzmir, İstanbul ve Çanakkale oldu. Denize kıyısı olan oteller daha çok tercih edilirken, tatilcilerin yüzde 33'ü koronavirüse karşı önlem alan otelleri seçti. Bu tatil için bilet alanların yüzde 48'i tek başına uçarken, yüzde 31'i ise çocuklarıyla birlikte seyahat etmeyi tercih etti." ifadelerini kullandı.

Enuygun.com verilerine göre, uçakla seyahat edecek yolcuların yüzde 16'sı 25-35 yaş arası kadın, yüzde 21'i ise 25-35 yaş arası erkek.

