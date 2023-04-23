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Bayram ziyaretinden dönen ailenin aracı takla attı: 1’i ağır 3 yaralı

23.04.2023 08:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Denizli’nin Sarayköy ilçesinde bayram ziyaretinden dönen ailenin içerisinde bulunduğu aracın takla atması sonu meydana gelen kazada 1’i ağır 3 kişi yaralandı.

Bayram ziyaretinden dönen ailenin aracı takla attı: 1’i ağır 3 yaralı

Kaza, Babadağ - Sarayköy karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; H.M yönetimindeki 48 AFY 332 plakalı araç kontrolden çıkarak şarampole yuvarlanarak takla attı. Kazada araçta bulunan H.M.’nin yanı sıra eşi M.M. ve oğulları K.M. yaralandı. Kazadan saniyeler sonra yoldan araçlarıyla geçen vatandaşlar yaralılara ilk müdahaleyi yaptı. Baba ve oğul kazayı hafif yaralı olarak atlatırken; araç içerisinde sıkışan anne M.M., vatandaşlar ve itfaiye ekipleri tarafından araç içerisinden çıkarıldı. Kısa süre içinde olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri yaralılara müdahale etti.

Yaralılar yakın hastanelere sevk edilirken, M.M.’nin vücudunun çeşitli bölgelerinde kırıkların olduğu ve durumunun ciddi olduğu öğrenildi. Ailenin, Babadağ ilçesinde bayram ziyaretine gittikleri ve Denizli’ye dönmek üzere yola çıktıkları ifade edildi.

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