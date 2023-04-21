Bayram ziyaretine giden ailenin bulunduğu otomobil takla attı: 1 ölü, 4 yaralı

Kaza, Tosya-Kastamonu karayolu Tarlatape köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bayram ziyareti için Kastamonu’ya gelen ailenin bulunduğu Mustafa K. (36) idaresindeki Opel marka otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde takla attı. Kazada sürücü Mustafa K. ile aynı aileden Mert T. (6), Sema K. (29) ve Umutcan K. (1) yaralanırken, 9 yaşındaki Ebrar T. ise olay yerinde hayatını kaybetti.

Kazayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Yardım Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri yapılan Mustafa K., Mert T., Sema K. ve Umutcan K., Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Hayatını kaybeden 9 yaşındaki Ebrar’ın cenazesi ise yapılan incelemelerin ardından morga kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

