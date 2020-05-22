YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Samsun
  4. Bayrama da anlam katıyorlar

Bayrama da anlam katıyorlar

SAMSUN HABERLERİ  | 22.05.2020 16:54 | Son Güncelleme

Hayata Anlam Katanlar Derneği Samsun’da binlerce çocuğun bayramlıklarını kapılarına kadar götürerek, yüzlerini güldürmeye devam ediyor.Samsun’da faaliyet gösteren Hayata Anlam Katanlar Derneği Korona tedbirleri kapsamında buruk yaşanan Ramazan ayı süresince binlerce aileye yardım elini uzattı.

Bayrama da anlam katıyorlar

Hayata Anlam Katanlar Derneği Samsun’da binlerce çocuğun bayramlıklarını kapılarına kadar götürerek, yüzlerini güldürmeye devam ediyor.
Samsun’da faaliyet gösteren Hayata Anlam Katanlar Derneği Korona tedbirleri kapsamında buruk yaşanan Ramazan ayı süresince binlerce aileye yardım elini uzattı. Yaklaşan Ramazan Bayramı nedeniyle faaliyetlerine hız veren Hayata anlam Katanlar Derneği binlerce koli gıda yardımının ardından binlerce çocuğun da bayramlık ihtiyaçlarını ayaklarına kadar götürüyor.

Çocukların yüzü hep gülsün
Bayram öncesi binlerce çocuk için bayramlık hazırlıklarını tamamlayarak dağıtımına başladıklarını ifade eden Hayata anlam Katanlar Derneği Başkanı Murat Değirmenci, "Korona virüs pandemisi nedeniyle biraz buruk geçen Ramazan ayı süresince Samsun genelinde binlerce aileye gıda yardımında bulunduk. Yaklaşan Ramazan Bayramı nedeniyle ise her yıl gerçekleştirdiğimiz yetim giydirme projemizi bu yıl daha da genişlettik. Sadece yetim ve öksüz çocukları değil, ihtiyaç sahibi binlerce çocuğumuza ulaşmaya çalışıyoruz. Virüs nedeniyle işini kaybeden ekonomik olarak sıkıntıya giren ailelere elimizden geldiğince yardım etmeye çalışıyoruz. Bu yıl çocuklarımızı bir arada giydirmek yerine, hepsinin bayramlıklarını kapılarına kadar götürüyoruz. Dernek olarak tek amacımız insanlara dokunarak, hayatlarına anlam katmak ve çocukların yüzünü güldürmek. Projelerimize destek veren tüm üyelerimize, gönüllülerimize ve hayırseverlere tek tek teşekkür ediyorum" dedi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Sıra dışı sosyal mesafe önlemi! Sıra dışı sosyal mesafe önlemi!
Kimse kabul etmiyordu! 156 kiloluk kadına hayati müdahaleKimse kabul etmiyordu! 156 kiloluk kadına hayati müdahale

En Çok Okunan Yerel Haberler

Büyükşehir’den 60 yaş ve üstü vatandaşlara bayram hediyesi

Büyükşehir’den 60 yaş ve üstü vatandaşlara bayram hediyesi

Bayram öncesi asırlık çeşmede halılar yıkandı, kurumaya bırakıldı

Bayram öncesi asırlık çeşmede halılar yıkandı, kurumaya bırakıldı

İzmit’te hatalı parklanmaya etmeye geçit verilmiyor

İzmit’te hatalı parklanmaya etmeye geçit verilmiyor

Yağış ve rüzgar ağaç devirdi

Yağış ve rüzgar ağaç devirdi

Iğdır’ın Karakoyunlu Belediye Başkanı kalp krizi geçirdi

Iğdır’ın Karakoyunlu Belediye Başkanı kalp krizi geçirdi

Çocukların bayram hediyesi hazır

Çocukların bayram hediyesi hazır

Samsun Namaz Vakitleri 22 Mayıs Cuma

İmsak
03:11
Sabah
05:03
Öğle
12:36
İkindi
16:34
Akşam
20:00
Yatsı
21:43

Samsun Nöbetçi Eczaneler22 Mayıs Cuma

Yeni Subaşı Eczanesi
Ilkadim
Yeşildal Eczanesi
Ilkadim
Yüksel Eczanesi
Ilkadim
Balcı Eczanesi
Atakum
Ecem Eczanesi
Atakum
Saral Eczanesi
Tekkekoy
Yeni Eczanesi
Alacam
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Orucunu açan kan bağışına koştu

Orucunu açan kan bağışına koştu

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

Dr. Gökosmanoğlu: “Tiroit kanserinde erken tanı başarıyı arttırır”

Dr. Gökosmanoğlu: “Tiroit kanserinde erken tanı başarıyı arttırır”

Genç kızı kaçırıp oral seks yaptırdılar

Genç kızı kaçırıp oral seks yaptırdılar

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.