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Bayramda alkışlar Kuşadası Kent Orkestrası’na

AYDIN HABERLERİ  | 02.08.2020 21:23 | Son Güncelleme

Kuşadası Belediyesi tarafından kurulan “Kuşadası Kent Orkestrası” ikinci konserini verdi.

Kuşadası Belediyesi tarafından kurulan “Kuşadası Kent Orkestrası” ikinci konserini verdi. Yerli ve yabancı turistlerin sıklıkla ziyaret ettiği Güvercinada yolu üzerinde gercekleşen konsere vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.
Türkiye’nin turizm başkenti Kuşadası’nda kültür ve sanat faaliyetleri hız kesmeden devam ediyor. Kuşadası Belediyesi tarafından tarihi Kuşadası Belediye Bandosu’nun içinden kurulan ve akordeon, akustik gitar gibi farklı enstrümanlar ile müzik yapan “Kuşadası Kent Orkestrası” ikinci konserini verdi. Gün batımında, Güvercinada yolunun büyüleyici manzarası eşliğinde gerçekleşen konsere vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Kadir Güz’ün şefliğini yaptığı ve 18 müzisyenden oluşan orkestranın 1 saat boyunca sergilediği performans dinleyenlerden büyük alkış topladı.

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