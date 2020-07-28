Bayramda çevre uyarısı

Çevre Mühendisleri Odası (ÇMO) Adana Şube Başkanı Kenan Doğan, geçtiğimiz yıllarda yaşanan görüntü ve çevre kirliliğinin yeniden yaşanmaması için uyarıda bulunarak, “Hayvansal ürünleri gelişi güzel ortamlara atmayın” dedi.

Kurban Bayramında dini vecibelerini yerine getirmek isteyen vatandaşları bilgilendiren ÇMO Şube Başkanı Doğan, “Kurban Bayramı öncesinde ve sonrasında Kurban Hizmetlerinin Uygulanmasına Dair Tebliğe ve onun kurallarına uymak gerekmektedir. Bu belirlenen ve uygulanması gereken kurallarla; çevrede, doğada ve insan sağlığında meydana gelebilecek olumsuzluklar önlenmeye çalışılmaktadır. Bu nedenle bu kurallara azami ölçüde uymaya özen gösterelim” diye konuştu.

Satış ve kesim yerlerinde yapılacaklar

Kurban bayramlarından önce her yıl Kurban Hizmetlerinin Uygulanmasına Dair Tebliğin yayınlandığını anımsatan Doğan, şöyle konuştu:

“Bu tebliğde kurbanlıkların taşınmasından, kontrolüne, satış ve kesim aşaması ile sonrasındaki tedbir ve uygulamalar gibi konuları içermektedir. Ayrıca bu yıl tebliğde salgın süreci gözetilerek Covid-19 bulaşma riskini en aza indirmek için çeşitli önlemlerde alınmıştır. Bu önlemler kapsamında kesim yerlerinde kesimlerin daha düzenli yapılması, zaman kaybının ve karmaşanın önlenmesi, bulaş riskini en aza indirmek için randevu sisteminin uygulanması, satış ve kesim yerlerinde ağız ve burnu kapatacak şekilde maske kullanılması, fiziki mesafe kurallarına uyulması, satış ve kesim yerlerinde el antiseptiği bulundurulması, hayvan satış alanının giriş kapılarına ve uygun yerlerine, Covid-19’dan korunma önlemleri ile ilgili bilgilendirici kuralların olduğu tabelalar asılması, hayvan satış alanlarına; ateş ve solunum sıkıntısı olanların alınmaması yer alıyor.”