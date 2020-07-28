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Bayramda çevre uyarısı

ADANA HABERLERİ  | 28.07.2020 09:24 | Son Güncelleme

Çevre Mühendisleri Odası (ÇMO) Adana Şube Başkanı Kenan Doğan, geçtiğimiz yıllarda yaşanan görüntü ve çevre kirliliğinin yeniden yaşanmaması için uyarıda bulunarak, “Hayvansal ürünleri gelişi güzel ortamlara atmayın” dedi.Kurban Bayramında dini vecibelerini yerine getirmek isteyen vatandaşları bilgilendiren ÇMO Şube Başkanı Doğan, “Kurban Bayramı öncesinde ve sonrasında Kurban Hizmetlerinin Uygulanmasına Dair Tebliğe ve onun kurallarına uymak gerekmektedir.

Çevre Mühendisleri Odası (ÇMO) Adana Şube Başkanı Kenan Doğan, geçtiğimiz yıllarda yaşanan görüntü ve çevre kirliliğinin yeniden yaşanmaması için uyarıda bulunarak, “Hayvansal ürünleri gelişi güzel ortamlara atmayın” dedi.
Kurban Bayramında dini vecibelerini yerine getirmek isteyen vatandaşları bilgilendiren ÇMO Şube Başkanı Doğan, “Kurban Bayramı öncesinde ve sonrasında Kurban Hizmetlerinin Uygulanmasına Dair Tebliğe ve onun kurallarına uymak gerekmektedir. Bu belirlenen ve uygulanması gereken kurallarla; çevrede, doğada ve insan sağlığında meydana gelebilecek olumsuzluklar önlenmeye çalışılmaktadır. Bu nedenle bu kurallara azami ölçüde uymaya özen gösterelim” diye konuştu.

Satış ve kesim yerlerinde yapılacaklar
Kurban bayramlarından önce her yıl Kurban Hizmetlerinin Uygulanmasına Dair Tebliğin yayınlandığını anımsatan Doğan, şöyle konuştu:
“Bu tebliğde kurbanlıkların taşınmasından, kontrolüne, satış ve kesim aşaması ile sonrasındaki tedbir ve uygulamalar gibi konuları içermektedir. Ayrıca bu yıl tebliğde salgın süreci gözetilerek Covid-19 bulaşma riskini en aza indirmek için çeşitli önlemlerde alınmıştır. Bu önlemler kapsamında kesim yerlerinde kesimlerin daha düzenli yapılması, zaman kaybının ve karmaşanın önlenmesi, bulaş riskini en aza indirmek için randevu sisteminin uygulanması, satış ve kesim yerlerinde ağız ve burnu kapatacak şekilde maske kullanılması, fiziki mesafe kurallarına uyulması, satış ve kesim yerlerinde el antiseptiği bulundurulması, hayvan satış alanının giriş kapılarına ve uygun yerlerine, Covid-19’dan korunma önlemleri ile ilgili bilgilendirici kuralların olduğu tabelalar asılması, hayvan satış alanlarına; ateş ve solunum sıkıntısı olanların alınmaması yer alıyor.”

Hayvansal ürünler gelişigüzel atılmamalı
Kurban kesiminde dikkat edilmesi gereken konular hakkında da bilgi veren Kenan Doğan, “Kurban kesiminde kan, sakatat, deri, hayvansal atıklar ve benzeri hayvansal ürünlerin gelişi güzel ortamlara atılmaması gerekmektedir. Kesim sonrası hayvansal atıklar, işkembe ve benzeri ürünlerin sızdırmaz, dayanıklı ve yüksek yoğunluklu torbalara konulması, ağzı iyice bağlandıktan sonra özel atık toplama araçlarına verilerek, belediyelerce bertaraf edilmesi gerçekleştirilmelidir. Aksi halde bu hayvansal atıklar, mevsimsel koşullar nedeniyle anında bozulmaya uğrayarak, bakteri üremesine neden olup çevre ve insan sağlığını olumsuz etkileyebilecek durumlar oluşturabilmektedir. Haşere oluşumu ve hastalık etkenleri ile kontamine oldukları takdirde, hastalık etkenlerinin kişilere bulaşmasına yol açabilmektedir. Bu nedenle bu yıl özellikle salgın sürecide gözetilerek kurban kesiminde ve sonrasında gerekli önlemlerin alınarak, insan ve çevre sağlığını bozacak, kirlilik oluşturacak durumların oluşmasına izin verilmemelidir” şeklinde konuştu.

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